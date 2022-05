Sebastián Rulli y Claudia Martín se despidieron de “Los ricos también lloran”

La historia de amor entre “Mariana” y “Luis Alberto” , en la telenovela “Los ricos también lloran” se adueñó de la pantalla mexicana desde su estreno desde este febrero de 2022 hasta el último capítulo que se convirtió en tendencia en las redes sociales y fue visto por más de 3,7 millones de televidentes.

Sus protagonistas, Claudia Martín y Sebastián Rulli, se expresaron emocionados por este reto actoral y la responsabilidad de versionar una de las telenovelas clásicas de la televisión mexicana, que hace más de 40 años protagonizaron Verónica Castro y Rogelio Guerra. Al despedirse de sus personajes, Martín y Rulli extendieron el agradecimiento al público.

“Ha sido un proyecto lleno de retos, sin duda alguna, fue un proyecto muy ambicioso y sobre todo del cual aprendí mucho, crecí tanto personal como profesionalmente. Creo que el ritmo que llevamos que era tan intenso hizo que yo tuviera que dar ahora sí que mi 1000 %, entregarle todo a ´Mariana´y gracias a Dios y al público que en casa nos recibió tan bonito”.

En entrevista con Las Estrellas TV, la actriz admitió lo difícil que ha sido despedirse del personaje. “Nosotros terminamos grabaciones hace par de semanas, pero hay cosas, que sigo viéndola al aire, o en la calle me llaman ´Mariana´ y yo volteo, todavía no me he despedido del todo”, exclamó la actriz quien se prepara para varios proyectos entre estos una serie para una plataforma en streaming.

Sebastián Rulli, quien interpretó al galán de Los ricos también lloran, “Luis Alberto”, compartió varios detrás de cámaras de las últimas escenas de la telenovela. En una de las imágenes reflexionó sobre uno de los aprendizajes de su personaje. “La vida pasa pronto, es solo un suspiro. No desaproveches ni un segundo. No te guardes rencores, suelta todo lo que te pesa. Dile a las personas que amas lo importantes que son, antes de que sea tarde”.

El actor además agradeció al público el apoyo y dedicó algunas palabras al personaje interpretado. “Gracias Luis Alberto Salvatierra. Fue muy difícil entenderte, Justificarte y darle verdad a esas contradicciones entre tú sensibilidad, impulsos, nobleza, miedos, pasiones, actitudes, vicios, acciones, necesidades …etc.Eras todo un reto a conquistar y al final tu fuiste el que me conquistó a mi”.

El público también reaccionó al final de esta historia y elogió el trabajo del elenco que incluyó también a Fabiola Guijardo, como la villana Soraya Montenegro. “Exijo una segunda temporada” y “Dejan un vacío muy grande”, se leyó entre los comentarios.