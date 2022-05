Perrito engaña a turistas para que le den comida

Las personas consideramos que somos los únicos animales inteligentes sin embargo, distintas especies nos han demostrado lo equivocados que estamos; y un ejemplo de ello es un perrito que finge estar lastimado para recibir comida.

Mediante redes sociales se evidenció el modus operandi de un lomito para recibir atención a las afueras de un mercado de artesanías, el cual es visitado por muchos turistas.

El animal se arrastraba por toda la calle atrayendo la atención de todos los peatones, sin embargo ninguno caía en su plan bien orquestado para recibir alimento. Una pareja de extranjeros observó al indefenso perrito y corrió en ayuda de él.

PERRITO DRAMÁTICO Y ASTUTO#viral



En las afueras del mercado de artesanías Antigua Guatemala, un perro parecía estar liciado, se arrastraba y se arrastraba. Turistas preocupados se acercaron y al tratarlo de ayudarlo, resulta que el perrito se levantó como si tuviera nada. pic.twitter.com/YOwI6rFJIU — Vinicio Fuentes (@VinicioTVGT) May 14, 2022

La mujer observó en varias direcciones, como si estuviera buscando algo. Después, dirigió la mirada al can quien no dejaba de arrastrarse. Al darse cuenta que tenía la atención de la dama, el perrito no paró de mirar a la noble persona; quien llevaba una botella de agua.

Con todo cariño, la turista se inclinó al animal y comenzó a darle agua, al lograr su objetivó, el lomito se levantó en cuatro patas y tomó del líquido para después alejarse del lugar como si no tuviera nada.

El suceso ocurrió en el mercado de artesanías de la Antigua Guatemala, en Guatemala. Lugar donde el peludo animal ha ganado fama de ser el mejor actor.

En la grabación hay miles de comentarios, mismos donde se pueden leer mensajes como: “Conozco gente así” o “Solo estaba ensayando para su próxima película”.