La cinta mexicana ‘Fantasmas y la última pesadilla’ llega con su carga de terror a Cannes

Para el joven cineasta Ian Martin resultó toda una sorpresa que su ópera prima Fantasmas y la última pesadilla fuera seleccionada para formar parte del Festival de Cannes 2022, uno de los más reconocidos en el mundo, dentro del Blood Window, la plataforma latinoamericana de cine de terror y fantasía, en donde presentará este largometraje dentro de obras en proceso.

“Ha sido un largo camino, un camino súper gratificante con mucho obstáculos pero aprendiendo de la mano de todos. En el rodaje terminamos muy bien; ahora con la postproducción fue adentrarse a retos que no sabíamos que iban a llegar, pero todo está rindiendo frutos. No era parte del plan llegar a Cannes, de la manera en que estamos llegando, el plan siempre fue hacer una película independiente, contar una historia diferente y sacarla a las salas de cine. No tenía idea que iba a llegar o ser parte de este circuito de festivales y todo este show (risas). Nunca nos vimos en la necesidad de entrar a festivales para cuestiones de apoyo y menos a Cannes”, compartió Ian Martin, que ya se encuentra en Francia.

La 75ª edición del Festival de Cannes, que se lleva a cabo del 17 al 28 de mayo, es un encuentro cinematográfico que volverá a reunir a celebridades de todo el mundo, y ahí estará presente el cineasta mexicano.

“Ahora me estoy dando cuenta del prestigio que es el estar ahí y lo grande que es. Además, las puertas que te abre y la comunidad tan chingona de gente que se abre contigo, porque justamente en Cannes no somos parte de la selección oficial pero estamos dentro del showcase de Blood Window dentro del mercado que es muy exclusivo. Somos nada más como siete películas del género de terror de toda Latinoamérica, es un honor estar ahí. También compartir con otros cineastas del género del terror, porque hay un nicho muy grande del festival que solo va a consumir eso”, recalcó.

Guillermo del Toro y Steven Spielberg han presentado en el Cinéma Olympia, ahora será el turno para Ian Martin.

“Yo ni de broma imaginaba que a mis 25 años iba a llevar una película a Cannes, incluso te venden Cannes que es para los autores y gente muy establecida, se siente chido que Cannes también considere a gente joven y óperas primas para estar dentro de mucha gente talentosa, eso ya me está abriendo muchas puertas”, agregó.

Cannes proyecta Fantasmas y la última pesadilla

El filme aborda una historia de corte familiar sobre fenómenos paranormales. Esto, contando con las actuaciones de Susana Zabaleta, Ricardo Fastlicht, Giuseppe Gamba, Marilyn Ricaño, Facundo, María Barracuda, Ceci de la Cueva y el debut de Bella Castillón y Ximena López.

La comedia de terror, escrita por Eduardo Espíndola e Ian Martin, presenta una historia de época ambientada en 1970, con flashbacks en los años 50.

“Fantasmas es una película que le apostó a la tecnología, es una película que no hay nada así en México con la tecnología, efectos especiales y entornos virtuales, es una cosa muy innovadora. Espero que pueda llegar a las salas comerciales de México este año”, finalizó el cineasta mexicano.

¿Cuándo se presentará la cinta en Cannes?

La exhibición de la cinta será el lunes 23 de mayo a las 12:00 horas, tiempo local de Cannes, en la sala 4 del Cinéma Olympia.

