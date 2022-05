Vanessa Claudio posa en lencería y niega ser una princesa

Vanessa Claudio compartió con sus más de dos millones de seguidores una reveladora sesión de fotos desde la cocina de su casa junto a un texto dedicado a los detractores que se encargan de menospreciar su trabajo y los numerosos logros que ha alcanzado gracias a su disciplina y dedicación.

La presentadora de TV Azteca aprovechó de lucir su escultural cuerpo con un delicado conjunto de lencería blanco que resaltó sus curvas y que en apenas un día ha recibido casi 170 mil likes e innumerables comentarios.

A lo largo de tres fotografías, Vanessa Claudio presumió de su envidiable abdomen y sus tonificadas piernas producto de una eficaz rutina de ejercicios.

Vanessa Claudio le habla a sus detractores

Desde el mesón de su cocina, la modelo de 38 años aprovechó de dirigirse a los haters que critican cada paso que da en su carrera y su vida personal e incluso a quienes la acusan de estar en una posición privilegiada.

“Hay gente que dice que tengo vida de princesa! Pues la vida de princesa que tengo consiste en levantarme a las 6am y trabajar hasta alcanzar lo que quiero! Ha sido irme de mi país, recibir no por respuesta pero seguir trabajando para un si! Noches de desvelo!, cometer errores y recomenzar de ser necesario! No conformarme y nunca parar, si a eso te refieres.. pues si tengo una vida de princesa que me ha costado más de lo que imaginas! Es fácil hablar cuando no sabes lo que te ha costado .. yo seguiré construyendo mi castillo de la única manera que sé: trabajando!”, escribió la exconductora de “Venga la Alegría”.

En la publicación no pasaron desapercibidos los comentarios de numerosos fanáticos que apoyaron a Vanessa Claudio en su sentir: “Disciplina es lo que tienes!”, “gran mujer y que grandioso mensaje”, “Que acertadas tus palabras!”, “hermosa mujer sigue adelante y éxitos”, “Bien dicho!!!”.

