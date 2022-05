Niurka Marcos lanza fuerte comentario sobre cirugías de Lis Vega

Niurka Marcos es una de las participantes de La Casa de los Famosos 2 que no ha pasado desapercibida ni un segundo desde el inicio de reality el pasado 10 de mayo. En una de las más recientes transmisiones la bailarina habló sobre los retoques que se ha hecho Lis Vega, la famosa vedette cubana.

La llamada “mujer escándalo” comparó a su coterránea con un ventrílocuo por las múltiples cirugías que se ha realizado a sus 44 años. Aunque para nadie es un secreto que Niurka no tiene problema con expresar su opinión, muchos desaprobaron el comentario por tratarse de una persona que no está para defenderse.

Justo antes de la eliminación de Mayeli Alonso, surgió una conversación entre ambas sobre las celebridades que se vuelven adictas a cirugías estéticas.

Niurka opinó sobre las cirugías de Lis Vega

Según el criterio de Niurka Marcos, Lis Vega gozaba de una belleza natural, por lo que no era necesario recurrir a tantos retoques.

“Es un ventrílocuo, pero era linda, tenía una belleza natural y era una mujer siete años más joven que yo, no tenía necesidad de hacer eso”, mencionó Marcos. “Está en Hoy, en el programa de Televisa, está bailando en un show ahí y pobrecita, cómo se destruyó la cara”, agregó la vedette de 54 años.

Aunque Niurka Marcos ha demostrado su fanatismo por los procedimientos estéticos, aseguró que hay que saber bien el lugar dónde hacérselo antes de proceder.

Por su parte, Lis Vega ha expresado anteriormente que hace caso omiso a los comentarios sobre su físico y que solo busca satisfacer su propio gusto y no el de nadie más.

“¿Cuál es el problema?, es mi decisión, me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses y por encima hasta de mis papás o por encima de amigos que amo que me dicen ‘estás muy exagerada’, pues a mí me gusta lo que veo”, comentó.

Por otro lado, la bailarina mencionó que no es la misma que antes, así que el que quiera vivir en el pasado “sigan ahí”, pero “esa persona no existe, ni interna ni externamente”.

