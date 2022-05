Corona Capital Guadalajara 2022: conoce los horarios y detalles para este fin de semana

Tras una pausa forzada de dos años por la pandemia, el Corona Capital Guadalajara quita la pausa y está listo para realizar la tercera edición del festival musical este 21 y 22 de mayo en Valle VFG.

The Strokes, Kings of Leon, Anna of the North, Blondie, Cass Mccombs, Cavetown, Charlotte Adigéry & Bolis Popul, Chet Faker, Chvrches, Digitalism, French 79, Metric, Metronomy, Miami Horror, Smash Mouth, The Hives, en total 35 bandas que se presentan en los tres escenarios ubicados en el nuevo terreno al aire libre que está a un costado del rancho Los 3 Potrillos en Tlajomulco, Jalisco.

Corona Capital -en su versión tapatía- va por un nuevo reto para este fin de semana con el estrena de nueva casa, luego de pasar por el Parque Trasloma y el Estadio Akron en sus primeras versiones, ahora se instala en Valle VFG que parece será la sede definitiva. El festival espera a 30 mil personas por día.

Corona Capital Guadalajara anuncia horarios

The Strokes, Kings of León, Blondie, Smash Mouth, en total 35 bandas, son parte del cartel para los tres escenarios, ubicados en 27 hectáreas.

Las puertas al público se abren a partir de las 14:00 horas para el 21 y 22 de mayo.

Carlos Azcoitia (operaciones) y Carlos de la Torre (Ocesa Jalisco) señalaron que uno de los objetivos es darle un descanso a la ciudad para disfrutar de la naturaleza que ofrece el Valle VFG.

El festival aplica métodos para la separación de la basura, manejo de residuos y composta. Habrá siete zonas de sombra y cinco estaciones de free water.

Corona Capital Guadalajara 2022. El festival prepara su tercera edición con varios cambios dentro de una nueva sede. (Foto: Gabriela Acosta.)

Lo que debes tomar en cuenta si vas al Corona Capital Guadalajara

Recomiendan llevar bloqueador y repelente de moscos.

Habrá tres zonas para las salidas de los schuttles (camiones): Central Nueva, Central Vieja y Macro Estación Las Pintas con un costo de 50 pesos más cargos.

Estacionamientos: uno frente a la Arena VFG y otro por el triovalo Internacional De Cajititlán (200 pesos). El estacionamiento que normalmente se utiliza para los conciertos en la Arena VFG no estará en servicio, ya que solo será para el uso de los taxis.

Renta de lockers con un costo de 250 pesos.

El pago para el área de alimentos y bebidas será a través de pulseras bajo el sistema cashless.

La zona del Valle VFG está cubierta de pasto natural para hacer más cómoda la experiencia del festival.

Se permitirá el acceso con termos vacíos para ser rellenados al interior de lugar.

Toma tu tiempo para la llegada a la Arena VFG, que se espera que la carretera a Chapala presente tráfico pesado para ambos días.

