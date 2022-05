“Mamacita linda, cálmate”: conductor de la CDMX presiona e insulta a ciclista

La bicicleta es un transporte que cientos de mexicanos utilizan cada vez más. Su nulo uso de gasolina, permite reducir costos de movilidad en una ciudad que sufre de bastante tráfico y tiene transportes públicos muy lentos.

Sin embargo, el uso de la bicicleta es un riesgo demasiado alto , ya que muchas de las principales avenidas y calles de la Ciudad de México, carecen de infraestructura que permita el seguro tránsito de los ciclistas.

Además, la poca cultura vial ocasiona cientos de accidentes en la capital del país. Tal como el mal momento que vivió una ciclista cuando se dirigía a su trabajo.

La afectada compartió, mediante sus redes sociales, el momento en que un conductor la presionó e insultó por transitar en calles de megalópolis. Según la afectada, el hombre conducía de manera excesiva, por lo que pidió que mantuviera una distancia considerada, pero el conductor aseguró que iba atrás de la ciclista porque la iba cuidando.

“No me vas cuidando. Vienes encima de mí. Si me vas a cuidar, deja 10 metros”, expresó la afectada. El sujeto se negó a mantener esa distancia. “Te voy a decir una cosa masita linda” , dijo el camionero a la mujer. Quien le exigió que no la llamara así.

“También tú. Debes de tener cuidado y ver dónde haces ejercicio”, respondió el trabajador del volante. La afectada le afirmó que su destinó era el trabajo y que la ropa que llevaba no era de deporte. “Al final. A ti te vale cómo me vista”, finalizó.

En la publicación, la mujer evidenció que la unidad contaba con placas despintadas y mal colocadas. Al igual que colocó una foto donde el hombre realizó insultos a la ciclista.

