Rebel Wilson revela el motivo detrás de su notorio cambio físico

El pasado 13 de mayo Rebel Wilson llegó nuevamente al catálogo de Netflix con “El año de mi graduación”, una película de comedia que no ha pasado desapercibida ante los suscriptores por su entretenida trama y por representar un antes y después en el físico de la actriz.

Aunque la notoria pérdida de peso de Rebel Wilson inició hace varios meses atrás, la película de Netflix es el primer proyecto en el que aparece con su nueva físico.

En los últimos días la actriz de origen australiano ha tenido que lidiar con las distintas matrices de opinión que han surgido alrededor de su nueva apariencia, pues muchos se alegran de verla materializando algo que evidentemente se propuso y por otro lado hay quienes que aseguran que se dejó llevar por los estándares de belleza.

Pese a las distintas teorías que ha originado el público, hay un solo motivo por el que la actriz decidió bajar de peso y tiene que ver con la maternidad.

Rebel Wilson bajó de peso por su deseo de ser madre

Lejos de un deseo estético, la intérprete de 42 años perdió peso por el consejo de su ginecólogo, quien aseguró que era necesario para que el proceso de extracción de sus óvulos para su posterior congelación fuese mayormente exitoso.

Aunque en un principio sintió que el doctor había sido grosero, posteriormente le dio la razón.

“Tenía razón. Tenía mucho exceso de peso. Es casi como si no hubiera pensado en mis propias necesidades. Pensé en las necesidades de un futuro hijo que realmente me inspiraron a ser más saludable. No era una meta llegar a cierto peso. Solo era ser la versión más saludable de mí misma.”, comentó Rebel Wilson.

El cambio físico llegó al mismo tiempo que el mental, pues aseguró que hasta la manera en la que se autopercibe ya no es igual.

“Usaba la comida para eludir mis emociones. Veo ahora a esa chica y estoy tan orgullosa de lo que se ha convertido y lo que ha logrado”, comentó.

Parte del mensaje de la actriz es celebrar todos los tipos de cuerpo desde la responsabilidad. Aunque la delgadez no es sinónimo de salud, la actriz mencionó que con atención médica se puede llegar a un cuerpo óptimo.

“Quiero alentar a las personas a estar saludables. Quiero traer la comedia, toda la diversión, pero también traer el corazón y los mensajes positivos”, finalizó.

