Así lucen los protagonistas de “El diario de una princesa” tras 21 años desde su estreno

Ya pasó más de una década del estreno de “El diario de una princesa” y la nostalgia sigue en crecimiento. Para muchas personas el icónico filme de Disney es la conexión con su infancia o adolescencia, es por eso que a pesar de los años que han pasado su recuerdo permanece intacto.

Te puede interesar:

[ Friends: Revelaron que la causa de muerte de Mike Hagerty no está relacionada con el Covid-19 ]

La tierna y romántica historia protagonizada por Anne Hathaway nos presenta la surreal vida de “Mia”, una joven estudiante de clase media que descubre su vínculo con la realeza gracias a su abuela la “Reina Clarissa”, papel interpretado por la reconocida Julie Andrews.

La fanaticada de “El diario de una princesa” mantiene las esperanzas sobre la posibilidad de una tercera película que nos muestre la vida de la protagonista en etapa adulta, pero aunque en varias oportunidades Hathaway ha asomado la posibilidad, aún no ha comunicado nada en concreto.

“Todos queremos que suceda; sin embargo, no queremos hacerlo a menos que sea perfecto, porque nosotros la amamos tanto como ustedes”, expresó la actriz que interpretó el papel de “Mia” a sus 19 años.

Así se ven en la actualidad los protagonistas de “El diario de una princesa”

Tras 21 años de su estreno te mostramos cómo lucen los queridos actores que nos regalaron la memorable historia a inicios de 2000.

Anne Hathaway

La actriz estadounidense ha demostrado su gran versatilidad en la pantalla al encabezar numerosas producciones de distintos géneros. En 2013 se llevó el Óscar como “mejor actriz de reparto” por su actuación en “Los miserables”.

Mandy Moore

En el papel de “Lana”, Mandy Moore se ganó el odio de muchos de los fanáticos de la película. Desde 2016 la actriz de 38 años encabeza la serie de drama estadounidense “This Is Us”.

Julie Andrews

La icónica actriz de “La novicia rebelde” y “Mary Poppins” se ha mantenido vigente en la industria cinematográfica prestando su voz en distintas producciones, como “Bridgerton”, “The King’s Daughter” y la próxima por estrenar, “Minions: The Rise of Gru”.

Heather Matarazzo

La actriz estadounidense le dio vida a “Lilly”, la excéntrica mejor amiga de “Mia”. Entre sus más recientes trabajos está la quinta parte de “Scream” en el papel de Martha Meeks, aunque se dice que la intérprete no está conforme con cómo ha sido el desarrollo de su carrera.

“Llegué a mi límite hoy con la vida. Llegué a mi límite con los juegos que está jugando el universo. Me cansé. Estoy cansada”, fue el tweet de Matarazzo que posteriormente eliminó.

Sandra Oh

Aunque la actriz es más recordada por su actuación en “Grey’s Anatomy”, también formó parte del reparto de “El diario de una princesa” en el papel de la directora de la escuela. En los últimos año Sandra ha plasmado su voz en distintos proyectos, como “Over the Moon, “Raya and the Last Dragon” y “Turning Red”.

Robert Schwartzman

El actor de 39 años interpretó a “Michael”, el hermano de “Lily” y el eterno enamorado de “Mia” incluso antes de su transformación a princesa. En la actualidad Schwartzman está dedicado a la tarea de director y productor, dejando a un lado su época de actor.

Erik von Detten

El intérprete de “Josh”, el amor platónico de la protagonista no siguió cosechando éxitos en el cine. En la actualidad Erik está casado y es padre de dos hijos.

Héctor Elizondo

El sensible guardaespaldas de la “Reina Clarisse” se ganó rápidamente el cariño de la audiencia. A sus 85 años el actor sigue cosechando éxitos en el cine y la televisión, como en las películas “Día de la madre”, “Música”, “Lego Batman”, entre otras.

Lo más leído de Publimetro:

[ Este es el motivo de la ruptura entre Johnny Depp y Kate Moss que es clave en el caso ]