Ale Zéguer festeja doblemente por el lanzamiento de su disco Mis no lugares y por sus conciertos en el Lunario

“Mis no lugares” es el título que la cantante sonorense Ale Zéguer eligió para su primer disco y este nombre está inspirado en el concepto del antropólogo Marc Augé. De esto, en entrevista con Publimetro la artista explicó, “Marc habla de estos lugares que no son lugares pero son sitios por lo cuales todo mundo está de paso pero nadie vive ahí como el aeropuerto, una carretera, un camión y las terminales”. Asimismo, Ale comentó de la canciones que componen al disco lo siguiente, “La mayoría de las canciones de este disco sin historias reales, cosas que a mí me tocó vivir en carne propia y tienen nombre y apellido porque están dedicadas a personas que pasaron por mi vida y de alguna y otra manera no se quedaron”.

Pedro Capó y Leonel García fueron parte de este primer disco de Ale Zéguer y de ello platicó, “Tengo una colaboración con Leonel que se llama Todo el Ruido del Mundo y para mí esto es un sueño cumplido porque yo soy fan de él de toda la vida”. Acerca de cómo fue que Zéguer concretó el dueto con García ella mencionó que en 2015 fue suplente de una de las coristas de Leonel y “años después lo invitó a participar con ella y él aceptó”.

Con “Mis no lugares” Ale Zéguer explora un mundo de melancolía

“Jardín” es el nombre de la canción de “Mis no lugares” con la cual Capó participó en el disco. “Por medio de mi manager Jorge Juárez le envié el tema a Pedro Capó y me parecía muy complicado que aceptara porque no lo conocía para nada. Soy muy fan de Pedro desde hace muchos años y le encantó la canción y se sumó a este disco”, subrayó, Ale.

Ale Zéguer. / Foto: Instagram.

Conforme con la cantante, “Mis no lugares” le tomó diez años de trabajo y este es su primer disco de estudio. “Este es el resultado de diez años de trabajo y yo empecé escribiendo para otros artistas y tocando puertas por el lado de la composición hasta que me animé a crear mi propio proyecto”, contó Ale Zéguer. Además el día de ayer y hoy la cantante se estará presentando en el Lunario del Auditorio Nacional y de esto mencionó, “Estoy muy emocionada y súper feliz porque el Lunario es un escenario con mucha magia y creo que estoy celebrando doblemente por pisar este recinto por primera vez y por el lanzamiento de mi disco”.

