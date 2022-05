Corona Capital Guadalajara altera las emociones y la vialidad; Blondie, la reina de la noche en el primer día

El Festival Corona Capital Guadalajara le puso play a la tercera edición tras una ausencia de dos años obligada por la pandemia. Con algunas bajas en el cartel del primer día y algunos problemas previos, como el caos vial en la carretera a Chapala que generó que los asistentes tardarán hasta tres horas en llegar a la zona de la Arena VFG; al final, se tuvo una primera jornada muy musical y llena de contrastes.

Primer día del Corona Capital Guadalajara. Más de 30 mil personas llegaron al Valle VFG para las presentaciones de artistas. (Foto: Nación Imago.)

La gente inició su arribo al Valle VFG, más o menos a las 15:00 horas de este sábado. La escultura de Vicente Fernández, que se había colocado junto a su tumba dentro del rancho Los 3 Potrillos, ahora se movió a la explanada de ingreso para darle la bienvenida al público.

Cass MacCombs, Savoir Adore, Whitney, X Ambassadors, Loyal Lobos, Metric y Metronomy fueron la primera parte del cartel del primer día para calentar los tres escenarios previo a las bandas estelares.

Metric. Corona Capital Guadalajara 2022. (Foto: Nación Imago.)

Metronomy. Corona Capital Guadalajara 2022. (Foto: Nación Imago.)

Más de 30 mil personas ingresaron el primer día, que tuvo los cierres de shows de Blondie y The Strokes.

Julian Casablancas volvió a dar de qué hablar por los problemas que tuvo al olvidar alguna letras aunado a fallas técnicoas. El polémico cantante saludó a sus fans con unas palabras en español, lo cual fue ovacionado por sus seguidores quienes cantaron éxitos como Juicebox, Reptilia y New York City Cops, entre otros.

Blondie, la reina de la noche

La legendaria cantante, de 76 años, llegó por primera vez a un festival en Guadalajara y demostró que su legado musical sigue presente entre las nuevas generaciones.

Temas como Heart of glas y Call me, One way or another se escucharon en el valle para poner a bailar a los asistentes. La cantante envió un mensaje de empoderamiento a través del tema Maria.

La sorpresa de la noche fue la presencia de Camila Fernández, que por primera vez se presentó en un festival en los terrenos de la dinastía Fernández.

La hija de Alejandro Fernández interpretó un set con puro mariachi y vestida de charra para rendirle un homenaje a u abuelo Vicente Fernández con temas como El rey, Acá entre nos, Por tu maldito amor, bajo las miradas y apoyo de su mamá América Guinart y su abuela, Doña Cuquita.

Este domingo en el Corona Capital Guadalajara

22 de mayo, se abren puertas a las 15:00 horas.