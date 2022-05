Luis Miguel sorprende a sus fans y aparece en centro comercial de Miami

El cantante, productor y empresario mexicano de 52 años de edad, Luis Miguel Gallego Basteri, mejor conocido como Luis Miguel y apodado El Sol de México, sorprendió a todos sus seguidores al aparecer totalmente rejuvenecido en un centro comercial de Miami, Florida.

Luis Miguel muestra nueva apariencia y aparece en centro comercial de Miami. / Foto: Getty Images (Ethan Miller/Getty Images)

Y es que, el programa El Gordo y la Flaca compartió un video, donde captaron al cantante mientras se encontraba de compras en un exclusivo centro comercial. El Sol de México acudió al mall en busca de una lujosa fragancia y se informa que pasó un par de horas, hasta que por fin, encontró una de su agrado.

Cabe recalcar, que el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ se encontraba completamente solo y sin ningún guardaespaldas a su alrededor y de acuerdo con varios reportes, Luismi gastó aproximadamente 250 dólares o cinco mil pesos mexicanos, en un perfume de la marca Acqua di Parma.

Luis Miguel muestra nueva apariencia y aparece en centro comercial de Miami. / Foto: Getty Images

En el video, se pudo observar al cantautor más delgado y saludable, con un look totalmente jovial, el cual estaba adornado con una camisa en color blanco y un collar. Además, Luis Miguel notó la cámara en un par de ocasiones, pero al parecer no le importó porque no hizo nada para evitarla y siguió en busca del perfume ideal.

Luis Miguel muestra nueva apariencia y aparece en centro comercial de Miami. / Foto: Getty Images

Cabe recalcar, que en ningún momento solicitó un trato preferencial como solía hacerlo e incluso esperó su turno para ser atendido y hasta se formó para pagar, algo que no había sucedido antes. Además, varias empleadas del lugar revelaron que Luis Miguel se portó como todo un caballero e incluso bromeó con ellas en un par de ocasiones.

Nuevas imágenes de Luis Miguel, al parecer comprando un perfume, 18 de mayo 2022, Miami. pic.twitter.com/X3v5mlQxgb — Best of Luis Miguel (@LUISMIARCHIVE) May 20, 2022

Por otro lado, la última vez que captaron al cantante fue en enero de este año, donde ya comenzaba a mostrar un nuevo aspecto físico. Aún se desconoce si este cambio es debido a que el cantante se está preparando para estrenar nueva música o regresar a los escenarios.