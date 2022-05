Armando Hernández llora al recordar su pasado, pero ríe al confesar cuánto ganó por ‘Amarte duele’

Armando Hernández se ha convertido en uno de los rostros más familiares de la televisión y el cine, sus personajes en serie como Los héroes del Norte, Amarte duele, El César, 40 y 20, Pancho Villa, el Centauro del Norte, entre otros títulos le han dado gran popularidad en los últimos años.

El actor mexicano se sentó en la banquillo del programa de entrevistas de Yordi Rosado para hablar de su carrera y algunos aspectos personales que han marcado su vida, donde pasó de los aviones a la actuación.

“Cuando salí de mi casa porque discutí con mi papá y viví en la calle unos días había una caja con una bolsa de arroz, y eso fue lo que comí días después de que me salí. Quería recordar ese momento para poder sacar la emoción. Fue lo primero que comí en varios días, era arroz echado a perder, pero el mejor alimento que he probado en mi vida ha sido eso. A más de 20 años de que pasó todavía lo recuerdo”, señaló el actor.

También puede interesarte: Justin Bieber llega a Monterrey, su primera parada en México

Armando Hernández con más de 35 películas en su trayectoria, relató que vivió mucho tiempo en situación de calle. Después su hermana lo buscó para que se fuera a vivir con ella, al paso del tiempo se encontró con su papá, quien le pidió que volviera a casa, pero rechazó la oferta, puesto que estaba determinado en ser independiente y mantenerse.

“Me quedé varios días en la calle y mi hermana me buscó y me dijo que me fuera a vivir con ella mientras veíamos qué onda”, dijo.

¿Cuánto ganó en Amarte duele?

Armando Hernández reveló que cuando trabajó en la cinta protagonizada por Martha Higareda y Luis Fernando Peña fue una gran oportunidad, aunque el sueldo no era de lo mejor.

“Me ponen un papelito, ‘este es tu sueldo, te quedaste en la película, son cinco semanas de rodaje’. Agarro el papelito y yo ‘wow’ me pagaron 35 mil pesos, nada”, detalló entre risas.

Recomendación en Publimetro TV: