Dua Lipa se prepara para dar lecciones de moda este verano

A lo largo de su carrera, Dua Lipa, ha manifestado su gusto por llevar una vida con mucha libertad y vestir cómodamente. La popular cantante británica no solo es una figura importante en la música, sino una influencer que da lecciones de moda con su peculiar estilo.

Los looks y estilismos que la cantante muestra en cada una de sus apariciones suelen ser cuidadas –desde las referidas a alfombras rojas o las mismas que tienen lugar sobre el escenario- hacen que Dua Lipa deje huella con su presencia; igual puede ser de un diseñador de alta costura hasta prendas con un bajo costo.

La reina del pop gusta por piezas llenas de color, además es atrevida y reconoce que su estilo se inspira en las referencias de su infancia en Londres durante los años 90 y 2000, pero con un toque futurista.

La artista tiene una versatilidad al vestir desde el punk estilizado con corsets tipo Madonna hasta el glam repleto de glitter y color de David Bowie.

Durante una entrevista pasada con Publimetro, Dua reveló que es lo que más disfruta como mujer, “¡Mi locura! [risas]. Trato de ser honesta en todo lo que hago y esto se refleja en cada una de las canciones de Future nostalgia. Me falta mucho por aprender, pero me gusta compartir mis momentos de amor, desamor, mis depresiones, alegrías… ¡todo! De repente me gusta hablar de cosas personales, pero luego me enojo conmigo misma porque me abro mucho [suspiro largo]”.

