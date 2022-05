“No quiero pensar cuánto sufrió”: muere perrito durante viaje en autobús; denuncian a la línea transportista

Los perritos son los compañero más fieles de las personas. Ellos siguen y cuidan a sus dueños de una u otra manera. Existen humanos que brindan la misma atención a sus animalitos. Tal como lo intentó Carolinna.

Te puede interesar: Perrita se niega a levantar el rostro después de ser rescatada de la basura

La joven decidió realizar un viaje de Poza Rica, Veracruz a la Ciudad de México, acompañada de su mejor amigo, su perrito pug. La mujer realizaba esta acción de manera muy común por lo que no le pareció un riesgo. Asimismo al subir a la unidad, la dueña le brindo alimento y bebida a su mascota para que pudiera viajar de una manera poco mejor.

Durante el trayecto, el conductor no encendió el aire acondicionado, por lo que “Un señor se paró a decirle al chofer que prendiera el aire acondicionado y que le subiera al clima”, contó Carolinna durante una transmisión en vivo de Facebook.

La usuaria relató que “sentía que el camión estaba muy caliente y por consiguiente no le iba llegar el aire a mi perro, entonces fui a tocarle al chofer, porque no me escuchaba, me dijo que ya lo iba a subir ”. Sin embargo, eso nunca sucedió y el animalito murió dentro del camión.

La mujer no contuvo las lágrimas y comenzó a llorar mientras contaba cómo habían ocurrido los hechos. Al llegar a la CDMX el conductor afirmó que: “nosotros no tenemos la culpa si realmente no componen los camiones”.

Nadie en la terminal le brindó apoyo a la joven desconsolada quien, tenía más de cuatro años con su mascota: “Yo me siento culpable porque viajé con mi perro y no es la primera vez, han sido varias veces. Y a lo mejor si el camión nos dice saben qué, no se puede, no podemos viajar con el perro porque no les llega aire… no sé”, expresó en la grabación.

Lo más visto en Publimetro TV: