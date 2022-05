Ricardo Montaner deja fluir sus raíces a ritmo de ‘Tango’

“Mi abuelo me decía: ‘vos sos el Gardel de la familia’, que él me dijera eso, de alguna manera me daba a entender que era su nieto favorito (risas)”, compartió Ricardo Montaner, como una de las anécdotas que marcó su vida y que fue el origen para su nuevo material discográfico titulado Tango.

El cantante y compositor tiene casi 40 años de carrera artística, donde ya recorrió el mundo una y mil veces pero dejó en claro que el compás de su brújula personal siempre marca al sur, en especial Valentín Alsina, el barrio que lo vio nacer en Argentina.

Ricardo Montaner estrena álbum. El cantante y compositor en las entrañas del tango. (GUIDO ADLER)

“Ahora valoro el haber hecho un álbum de tango. Tengo muchos recuerdos de mi infancia musicalizados con el tango y anécdotas con mis padres; además este álbum cumple con la promesa que le hice - alguna vez- a mi abuelo y a mi papá. El disco, es mi reencuentro con mi ADN, con mi niñez y volver a mi raíz. Hay muchos momentos, como cuando mi papá me subía a la mesa después del asado y me pedía que le cantara una tanguito a capela. Hoy estoy cumpliendo esa promesa”, compartió el intérprete de Tan enamorados.

Grabado en el legendario Estudio ION, emplazado desde 1956 en una vieja casona en el barrio de Balvanera, en el centro de Buenos Aires, Ricardo reunió a una orquesta típica de doce integrantes formada por los más destacados instrumentistas del género, quienes fueron dirigidos por el maestro Andrés Linetzky, encargado también de realizar los arreglos de los once temas del álbum.

“El disco te va llevando por una carretera de puros momentos sensibles, dolorosos, con un poco de esperanza y canciones muy duras como Nada, que es altamente triste. Creo que la gente se va a sentir muy bien escuchando, de arriba a abajo, este material. A la par del lanzamiento del disco, se lanza el documental que ya está disponible en mi página de YouTube, en el que aparecen ciertos momentos de mucho sentimiento durante la grabación, donde derrame algunas lágrimas. Hoy tengo en mi recuerdo el día que comencé a ensayar la voz de Cuartito azul, el tango favorito de mi mamá, y se me quebró la voz, así que tuve que parar para respirar y volver a la grabación”, compartió Montaner a Publimetro, quien adelantó que ya prepara un segundo álbum dedicado al tango.

“El tango merecer ser un género popular y universal como es el mariachi por su riqueza musical” — Ricardo Montaner

Ricardo Montaner, al rescate del tango

El también músico señaló que retoma el tango, no solo por un gusto personal, sino para rescatarlo de la oscuridad.

“Quiero que el tango vuelva a ser un género de carácter universal. El género estaba encajonado, así que es una forma de servirle de vehículo para darle luz y que llegue a las nuevas generaciones. El tango fue un género universal en la época de los treinta, no me parece justo que un género tan rico y cultural estuviera tan vetado”, detalló Ricardo.

El líder de la familia Montaner disfruta su libertad musical tras casi 40 años de carrera, y desde este martes dejó volar los temas de su disco Tango para hacer realidad un sueño. El cantante lo presentó desde Café de los Angelitos, en Argentina, donde Carlos Gardel tenía una mesa para encontrarse con sus amigos.

Lo que viene

Planes. El compositor alista su nueva temporada en La Voz Argentina y la gira europea; además del estreno de la serie Los Montaner, “en cualquier momento Disney hará el anuncio de la fecha de lanzamiento de los primeros capítulos”. También adelantó que el próximo año saldrá un disco de baladas inéditas.

Familia. “Ahora que están llegando tantos niños a la familia hacen falta canciones de cuna”, dijo el cantautor que ya piensa en hacer un disco dedicado a los pequeños, como su nieta Índigo y en unos meses el primer hijo de Mau, Apolo.

¿Cuándo sale Tango?

El álbum se lanza este 24 de mayo a las 19:00 horas con un documental de media hora que se colocará en el canal de YouTube de Ricardo Montaner, también titulado Tango. El disco incluye once temas.