Alemán: ‘hasta a Dios lo odiaron, Dios tenía haters’, dice el rapero cuando recibe críticas

El género del rap, hip hop y trap tiene un relevo generacional, con exponentes como Santa Fe Klan, C-Kan, Gera MX, MC Davo, Alemán, entre otros, que refrescan el género para convertirlo en un fenómeno que marca otra etapa musical en México.

Alemán se posiciona como uno de los raperos que están abriendo la conversación en el tema de rap, con sus colaboraciones especiales con Snoop Dogg y la moda dentro del hip hop mexicano.

“Estoy muy contento de los resultados, tenemos disco nuevo, ya lo estaban esperando mucho los fans, muy contento de que se logró el disco que queríamos con los sonidos y todo lo que queríamos, entonces pues ahorita lo que estamos haciendo es ir a todas partes de México a presentar el disco Huracán y seguir trabajando, la neta nunca dejé de trabajar, intentando que nueva música me cae, seguimos con los pies en la tierra pero pensando en el cielo”, señaló en entrevista con Publimetro.

Tras el lanzamiento de su más reciente álbum, recorre el país para llevar el Huracán Tour a todo México

“Durante los años que fue la pandemia también mi vida fue un huracán, me representa mucho ese título, también representa mucho lo que es Cabo San Lucas que allá tenemos temporada de huracanes, varias experiencias con mi familia de perder así todo y empezar de cero como un huracán, a levantarse; además es una palabra que me representa mucho”.

La historia de un joven rapero que diera sus primeros pasos en las calles de Los Cabos, para después mudarse a la Ciudad de México, comienza a dar pasos fuertes fuera de México, aunque también recibe algunas críticas por su estilo de vida.

“Hasta a Dios lo odiaron, Dios tenía haters, entonces pues nomás hay que chambear y ya te digo, que aburrido sería si todo mundo estuviera del mismo lado, es como el futbol, tiene que haber dos equipos y la gente le va a ir a diferente equipo y está chido, a mi me encanta que haya variedad. Estoy bien contento porque estoy viendo cuál es mi valor como artista, estoy bien a gusto la neta, siempre son miles y miles más los que apoyan, los que están”, dijo el rapero.

Alemán gusta de romper las reglas y experimentar en la música, “si algo me define es ser versatilidad. Siempre estoy apostando por nuevos sonidos, apenas acabo de sacar con L-Gante, un artista de argentina, una cumbia 420 que es un sonido nuevo, el Requisito se llama, es como tipo reguetón, cumbia y a la gente le gustó mucho. Otro género es el trap aparte del rap, es algo que estoy probando y también he colaborado con le proyecto Tranquilito de Gerardo Ortiz, que es más banda, regional mexicano con poquito de trap, de todo hacemos”, añadió.

“Ahorita hay como una tendencia de que los artistas somos bifacéticos porque muchos es de que: ‘Ah yo quiero hacer un corrido, ahora voy a hacer trap, ahora una cumbia, ahora un reguetón, un R&B. Hay una tendencia a eso, llevar tu arte a otros géneros y no solamente en la música. Creo que en todo se pueden hacer muchas cosas, en una obra de teatro, películas, muchas cosas”. — Alemán

¿Qué es lo que presenta en Huracán Tour?

“Estoy contento de que vaya a dar este show ahí en Guadalajara, porque es la segunda ciudad donde me escuchan más, donde más gente tengo es en Guadalajara y en CDMX, entonces obviamente pues cada vez crece más y esta es una invitación para toda la gente que no haya visto el show, tenemos ahora una producción de otro nivel, ya crecimos más, tenemos ahora si con que para dar un show espectacular, Huracán es lo que llevamos”.

Alemán y sus lazos con Snoop Dogg

“Con el Nodal no he tenido la oportunidad, la neta no creo que se vaya a hacer nunca (risas), pero con Snoop Dogg que es un gran rapero para mí, es mi ídolo el Snoop, que se quedó como mi tío, y pues también tengo colaboraciones con Fntxy, Gerardo Ortiz, Natanael Cano, pues andamos haciendo eso, andamos dándole pero va a haber más colaboraciones, estoy conociendo más artistas y este año se viene mucha combinación de regional con rap”, añadió.

Alemán comparte su playlist

“Ando escuchando mucho un playlist que está en Spotify que se llama Alternative Hip hop, está buenísimo, me gusta. Es como tendencias nuevas que andan saliendo del hip hop, no lo típico, es algo alternativo, proyectos nuevos que presentan nuevos sonidos y está interesante, se los recomiendo mucho”, finalizó.

Próximos conciertos de Huracán Tour

Guadalajara. 28 de mayo, Guanamor Teatro.

Oaxaca. 25 de junio, Auditorio Guelaguetza.

Morelia. 9 de julio, Palacio del Arte.

CdMx. 23 de julio, Palacio de los Deportes.

