La Gusana Ciega celebra 10 años de trayectoria musical con su nuevo disco 1021

“1021” es el nombre del nuevo disco de “La Gusana Ciega”, esta legendaria banda mexicana de rock alternativo que está integrada por: Daniel Gutiérrez, Germán Arroyo y Luis Ernesto Martínez, mejor conocido como “Lu”. En entrevista con Publimetro, Germán quien es el baterista del grupo contó, “El título es un juego de números que hicimos con base con que es nuestro décimo disco de estudio y el 21 es por el año en el cual grabamos el álbum, que es un año que quedará marcado en la historia de la humanidad al igual que el 2020”.

En la misma línea, Germán Arroyo platicó, “La idea de 1021 surgió de estar en el confinamiento y porque llevábamos ya mucho tiempo sin poder hacer lo que más nos gusta que es salir a tocar. Entonces decidimos ponernos a componer y lo hicimos de forma remota”. El artista aseguró que “1021” está inspirado en su mayor parte en el confinamiento y en esa época en la cual las personas no podían ver a sus seres queridos y amigos. “Queríamos hacer un disco alegre para olvidarnos de todo lo que estábamos viviendo y al final salió una mezcla de todo”, dijo el integrante de “La Gusana Ciega”.

“La Gusana Ciega” buscó reinventarse con “1021”

Relacionado con el arte del álbum es una máquina que el mismo Germán construyó, “Esa máquina yo la armé precisamente estando en el confinamiento y siempre me han gustado las manualidades. Construí guitarras, me gusta mucho la carpintería también y la herrería. Yo soy el encargado del arte de la banda y quería que la portada no fuera una foto y quería que fuera un objeto”. Germán explicó que este tipo de arte tiene que ver con un movimiento basado en máquinas viejas que en realidad son futuristas. El baterista mencionó que más adelante presentará un proyecto que tiene que ver con estos artefactos que construye.

“Vuelve a Querer” es el nombre del focus track del álbum y de esto, el baterista compartió, “Consideramos que este sencillo es más culminante pensando en el hecho de ver la luz al final del túnel en cuanto saber que ya podemos salir un poco más de casa. Y esta canción nos hace preguntarnos qué tantas cosas queremos volver a querer a hacer y pareciera que es una canción de reencuentro o de amor pero cada quién la puede interpretar de la manera que quiera”.

