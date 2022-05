Jesús Adrián Romero reflexiona acerca de la espiritualidad en su nuevo EP llamado ¿Cómo me ves?

El cantautor mexicano Jesús Adrián Romero vuelve a sorprender a su público ahora con el lanzamiento de su EP titulado “¿Cómo me ves?”. Este material lo trabajó el artista durante la pandemia y cabe mencionar que está catalogado en el género regional mexicano. En entrevista con Publimetro Adrián Romero explicó, “El título tiene que ver con una carga existencial que todos los seres humanos tenemos y es el preguntarnos acerca de nuestra vida constantemente. Por el tipo de música que hago le hago esta pregunta a Dios”.

Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero. / Foto: Cortesía.

En la misma línea, Jesús Adrián reflexionó acerca de la importancia de la conciencia de “ser buenos seres humanos y de tener en cuanta las acciones de cada uno”. “Con este EP quise abrir el abanico del público para el cual canto y estoy haciendo del tema de la espiritualidad algo mucho más abierto e inclusivo. Por mucho tiempo he sentido que la espiritualidad a veces se ha confinado a la religión o a la iglesia cuando los seres humanos somo espirituales por naturaleza”.

El artista Jesús Adrián Romero busca que la espiritualidad llegue a todos con “¿Cómo me ves?”

Con ello se puede decir que “¿Cómo me ves?” tiene el estilo de música enfocado a Dios de Jesús Adrián Romero pero con una apertura al género regional mexicano. “Yo soy del norte y crecí escuchando este tipo de música y en reuniones entre amigos siempre me gusta echarme un palomazo de canciones norteñas. Nunca había considerado la posibilidad de cantar regional pero mientras escribía las canciones surgió este ritmo y me gustó mucho”, mencionó Jesús.

En cuanto al objetivo del “¿Cómo me ves?”, el cantante platicó lo siguiente, “Estamos vivos porque tenemos fe y tenemos esperanza y creo que de esto se trata el EP”. Relacionado con sus planes de lanzamiento del material el artista mencionó que en un inicio creó 12 canciones y dividió el estreno en dos partes, en primer lugar este EP, mientras que en 5 meses lanzará las siguientes canciones en un nuevo EP. De su sencillo “Te Busqué” en el cual trabajó juntó a Brian Sandoval el artista dijo, “Los humanos en una constante búsqueda de un nuevo trabajo, casa y demás pero no nos damos cuenta de lo que tenemos siempre que es la familia y lo que estamos buscando siempre está a nuestro lado”.

