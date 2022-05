Laura Zapata habló de la enfermedad de Lyme de su hermana Thalía

Hace unos días la actriz Laura Zapata habló del padecimiento que su hermana Thalía tiene desde hace muchos años y es una enfermedad conocida como Lyme. Desde hace 13 años que Thalía contrajo este mal y de ello Zapata compartió que su hermana “ha vivido un calvario luchando contra esta enfermedad”. Fue en una conferencia de prensa en la cual Laura dijo a los medios, “A veces se siente mal, me dice: hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo”.

Asimismo, Laura Zapata apuntó que a pesar de sus dolencias Thalía busca “obligarse a sí misma a hacer ejercicio en su gimnasio que tiene en casa”. Otro detalle relevante que Zapata mencionó de la enfermedad de Lyme es que “no tiene cura”. ”Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas, Thalía está llevando su enfermedad ojalá que pronto encuentren la cura”, señaló Laura.

Thalía sigue batallando con los síntomas de la enfermedad de Lyme

Para entender más acerca de la enfermedad que padece Thalía, conforme con la “Clínica Mayo” hay cuatro especies principales de bacterias que causan este padecimiento. En cuanto a los tipos de bacterias son los siguientes: la borrelia burgdorferi y la borrelia mayonii que se encuentran en Estados Unidos y la borrelia afzelii y la borrelia garinii en Europa y Asia. Estas bacterias son transmitidas por las garrapatas de patas negras que se encuentran en los ciervos y las personas que viven cerca de los bosques están más expuestas a estos insectos.

Thalía. Thalía haciendo ejercicio. / Foto: Instagram.

Esta enfermedad puede causar varios síntomas que duran a largo plazo como: que la picadura inicial de la garrapata aparezca en varias áreas del cuerpo, dolor en las articulaciones y daño neurológico que puede causar parálisis temporal de un lado de la cara e inflamación en las membranas que rodean al cerebro. Sin duda, desde 2007 Thalía ha sufrido estos síntomas que contrajo después de haber sido picada por una garrapata en una zona boscosa de Estados Unidos.

