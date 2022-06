América Guinart habló sobre su relación actual con Alejandro Fernández

América Guinart y Alejandro Fernández acapararon las miradas en 1992, año en el que decidieron oficializar su relación ante la ley humana y divina. Sin embargo, tras 13 años de amor la pareja decidió ponerle punto final a su relación, según describe la tapatía como un momento muy duro.

Aunque ya pasaron casi 20 años desde que se divorciaron legalmente, la exesposa de ‘El potrillo’ mencionó que ninguno de los tiene pensando anular su matrimonio religioso.

Cuando surgió la historia de amor entre los jóvenes, América Guinart tenía 14 años y desde ese momento pensó que sería un amor para toda la vida.

“Nos casamos cuando yo tenía 21 y el 22 […] Cuando nos separamos fui a hablar con el padre Ángel Espinosa de los Monteros y le dije: ‘¿Qué hago? Porque mi vida no está bien’”, mencionó.

El padre que la guió en tan difícil momento le dijo que el matrimonio religioso es para siempre. Esa es la razón por la cual ninguno de los dos ha buscado anular su unión eclesiástica.

“Pero eso sí, mi matrimonio por la Iglesia no lo anularía nunca. Fue un acuerdo de ambos, porque estamos conscientes que lo hicimos por amor y, el fruto de ese amor, son nuestros tres hijos maravillosos”, agregó la abuela de Cayetana y Mía.

Tras su divorcio, personas seguidoras de la religión católica intentaron alejarla de la iglesia.

“Me encontré con personas que me decían que ya no podía comulgar, que no podía acercarme a la Iglesia como lo hacía antes y yo me preguntaba: ¿Por qué si yo no fallé?”, comentó.

América Guinart detalló cómo es su vínculo con Alejandro Fernández

Pese a las infidelidades del cantante, Guinart asegura que no tiene ningún tipo de resentimientos con el padre de sus hijos. Incluso, jamás intentó ponerlos en contra de su progenitor.

“Los hijos no tienen la culpa de las circunstancias. […] Él no tendrá otro papá, no tendrá otra mamá, por eso ambos deben amarlos y tener una relación con ellos por igual a pesar de los defectos, sin juzgar la situación. Yo siempre rezo por el papá de mis hijos, pido por su salud y, cuando puedo, le doy la bendición”, manifestó América, quien siempre le desea el bien a quien en el pasado fue su gran amor.

