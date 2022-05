Kuno Becker quiere plasmar en un proyecto las historias más ocultas de María Félix

Aunque María Félix fue una de las artistas mexicanas con mayor reconocimiento mundial, su interesante historia ha quedado guardada durante muchos años, por lo que en medio del auge de las series y películas biográficas la llegada de un proyecto con su nombre sería del agrado de sus fanáticos.

Es por eso que Kuno Becker en calidad de familiar de ‘La Doña’ ha presentado la iniciativa que tiene de crear una producción con las partes más recónditas de la vida de su tía abuela.

Según mencionó el actor de 44 años, la información que maneja llegó a sus oídos dentro del seno familiar, de personas como tu abuela y su tío. Asimismo aseguró que algunas podrían ser muy fuertes para contar.

“Son historias que quiero contar. Habiendo visto lo que vi cuando me secuestró a Cuernavaca tantos días la tía María (entre risas) […] pues sí vi cosas que me brincaron, no te voy a mentir, […] o sea yo no estoy diciendo nada, simplemente quiero contar lo que vi, quiero contar lo que mi abuela me contó que era su hermana, quiero contar lo que mi tío Benjamín me contó y me sigue contando”, mencionó Kuno Becker en una entrevista en ‘Ventaneando’.

Pese a las grandes anécdotas que hay de la historia de María Félix, a muchos les causa incertidumbre cómo fue la vida privada de una de las intérpretes más talentosas de México y una de las mujeres más interesantes del cine.

María Félix y los detalles de su vida que no han salido a la luz

Durante la conversación Ricardo Manjarrez no perdió la oportunidad de preguntarle a Kuno Becker si el mito de que la actriz tuvo una vida oscura es cierto, a lo que él respondió….

“Sí, desgraciadamente hay todo un lado muy truculento que quisiera algún día poder contar. Mi abuela fue la única que vio a mi tía María cuando falleció, bueno después de que falleció, y bueno de ahí se desarrollan muchísimas cosas que si te enteraras y se enterara la gente sería muy fuerte”, dijo el protagonista de ‘Primer amor... a mil por hora’.

Aunque ya existe un proyecto en desarrollo sobre María Félix encabezado por Sandra Echeverría, la producción de Kuno Becker tendría el plus de las historias familiares que pocos tienen al alcance.

“A mí me gustaría hablar del ser humano, me gustaría hablar de mi familia, me gustaría hablar de cosas que de verdad nadie sabe”, expresó el intérprete.

