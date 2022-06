MCDR: Mariazel recuerda el desafortunado momento en el que se le rompió el pantalón

Aunque ya pasó más de un año del vergonzoso momento que vivió Mariazel en una trasmisión de ‘Me Caigo de Risa’, la actriz lo recuerda como si fuese ayer, pues el clip en el que se ve cómo se le rompió el pantalón se viralizó a través de las redes sociales.

El inolvidable instante ocurrió durante el inicio de la séptima temporada del programa conducido por Faisy.

La anécdota volvió a salir a la luz durante una entrevista en ‘Pinky promise’ a través de Youtube. Durante la conversación, Karla Díaz le preguntó a Mariazel lo que pensó durante los segundos en los que se percató de la rotura de su pantalón.

Mariazel hizo una maldad antes que se le rompiera el pantalón

La primera conclusión fue que todo había sucedido por karma, pues según comenta la integrante de la ‘Familia Disfuncional’ poco antes de lo ocurrido ‘Albertano’ le pidió que lo tapara porque tenía un agujero en su pantalón.

Y en vez de ayudarlo, aprovechó de hacer eco del secreto que le había develado el invitado del programa. Segundos después Faisy le pidió que bailara y en medio una acrobacia su pantalón se rompió la igual que el de su compañero.

“Se escuchó el tronido y como liberación ¿sabes?...ya voy, me doy cuenta y todos me comienzan a tapar, me prestan su suéter, me tapo aquí, osea no podía creer que me hubiera pasado y hay gente que llegó a creer que era como armado porque además fue en el primer programa de la temporada”, rememoró la conductora.

