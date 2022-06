Luis Miguel y Christian Nodal protagonizan un ‘enfrentamiento’ virtual

Si algo tienen las redes sociales es su manera de desarrollar temas e historias en torno a diferentes contenidos y personajes, que de manera inmediata se hacen viral. Luis Miguel se hizo tendencia este miércoles, no solo por la popularidad de sus canciones, sino porque de alguna manera fue comparado con Christian Nodal.

¿Cuál fue el punto de esta comparación? A raíz de un tuit que decía, “fama, dinero, desamor, falta de atención de los padres, traiciones... y Luis Miguel nunca hizo esas mam...”, al referirse a los tatuajes de Christian Nodal y sus cambios físicos tras la ruptura con Belinda. El comentario vino acompañado de una imagen con los cambios en su apariencia del intérprete de Adiós amor.

Christian Nodal. El cantante sigue dando de qué hablar en las redes sociales. (Foto: Twitter,)

Ante esto, los comentarios empezaron a darse en Twitter, “se llaman valores, disciplina y respeto. No todos lo tienen. Aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Para siempre, no importa cuánto dinero se tenga. La clase no se compra”, “Nodal es el Amy Winehouse de México”.

Mientras otros compartieron, “ni a mi Johnny Depp le queda! Pero es JOHNNY. Y mi Johnny, no toca su carita”, “Quiéranse y acéptense como son”, “Ése Nodal es todo un loquillo déjenlo parfavar está sanando”, “Luis Miguel no es compositor, no es que me guste Nodal pero si hay diferencia”.

La conversación sobre los artistas también se abrió a que sus canciones tocan corazones, hacen llorar y son parte de la banda sonora de mucha gente; algunos hablan de su estilo de vida y de cómo llevan su fama y excesos.

¿Y por qué compararlos?

Si a unos nos gusta la música de Luismi, está perfecto.

Si a otros nos gusta la música de Nodal, está perfecto.

Su físico es lo de menos, se les sigue por su música, no por lo bien que se visten! — Rangel Alcalá (@RangelAlcala) June 1, 2022

Es otro genero y otros tiempos, no venga a discriminar por tatuajes y color de cabello. Ahora compare a Bad Bunny con su Luis Miguel, dígame ¿quién ha alcanzado mayor fama mundial?



No sea retrograda. — Carlos Ortiz (@DoraemonAzul76) June 1, 2022

Así es, la imagen, conducta, vestimenta, etc..de un artista es parte de su vida pública/profesional, así que siempre serán bien o mal vistos según las decisiones que tomen.

Ya el género musical es cuestión de gustos. — Hto Jr 🇲🇽😎 (@jr_hto) June 1, 2022

Luis Miguel reaparece en Miami

El cantante ha estado alejado de los escenarios debido a la pandemia, pero en los últimos días se han mostrado imágenes en las redes sociales, donde se le observa en centro comerciales y restaurantes; ante eso, sus seguidores ya piden que retome su gira.

Nueva foto de Luis Miguel con Alan Faena en Miami. pic.twitter.com/Dvr5bx1AXG — Best of Luis Miguel (@LUISMIARCHIVE) May 25, 2022

