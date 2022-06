YosStop y Ari Borovoy reciben críticas por tuit sobre Johnny Depp; nace el movimiento #MenToo

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, compartió su opinión sobre la victoria de Johnny Depp en el juicio por difamación contra su expareja, la actriz Amber Heard, y recibió algunos señalamientos de internautas.

“Ojalá la justicia fuera mínimamente parecida aquí, sin duda este caso de #JohnnyDepp nos trae esperanza a muchas personas que hemos vivido difamación. No le aplaudo sus errores, sin embargo me alegro que por fin llegó a su fin este tema, la real justicia a veces tarda años, compartió la youtuber en sus redes sociales, Como hacer que todo se trate de mi, no se olvide que el giro de tu canal era burlarte y denostar a otras personas por su físico, condición y lo que se pudiera y eso, también es ejercer violencia. Como dicen, si no tienes nada bueno que decir no digas nada. Aplica”.

Algunos respondieron a la influencer, que estuvo en prisión luego de ser acusada de pornografía infantil, que terminó siendo un caso de discriminación, por lo que fue liberada.

“Ver todos los comentarios me hace pensar que la gente está llena de odio, qué pasa en esta sociedad, por qué solo se enfocan en Yoss cuando hay verdaderos culpables, cuando hay gente realmente mala, lo qué pasó Yoss no fue nada Justo y todos se creen perdona moralmente buenas”, “Este caso demostró muchas cosas, una de ellas fue que las mujeres como Amber y como tú también pueden ejercer violencia”, “Es el colmo del cinismo”, “Gente que nunca entenderá nada”, fueron algunos mensajes que se leen en el Twitter de YosStop.

Para otros la lección fue, “el juicio de Johnny Depp dejó en claro que el feminismo radical y tóxico es igual de nefasto que la misoginia. Mujeres y hombres somos capaces de abusar y maltratar por igual”.

Mientras tanto, Ari Borovoy se sumó a los comentarios y compartió, “siempre hay un villano en una historia mal contada. La verdad siempre gana… Tiempo al tiempo”.

“Ya llévalos a juicio (OV7) y que todos cuenten su verdad y qué el jurado decida”, pidió uno de los seguidores del cantante y empresario, en respuesta del comentario sobre Johnny Depp.

Nace el #MenToo

Luego de un juicio de seis semanas, se dio el fallo final: 15 millones tendrá que pagar Amber Heard a Johnny Depp. Con la resolución el #MeToo se transformó en #MenToo, para convertirse en una frase que connota a que la violencia no tiene género.

"Dile al mundo Johnny, diles que yo, Johnny Depp, un hombre es víctima de violencia doméstica y verás cuántas personas creen o se ponen de tu lado".

-Amber Heard

Le dijo al mundo y hoy le ganó a su abusadora.#JohnnyDepp#JusticeForJohhnyDepp

