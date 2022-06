Karol G le ha habla a quienes la critican por su peso: “Tengo una condición médica”

Karol G es una de las tantas artistas que es víctima de los inescrupulosos comentarios de los internautas. Aunque algunas celebridades prefieren no meterse de lleno en las redes sociales para evitar palabras que los afecten, la intérprete de ‘Tusa’ decidió romper el silencio y darle un parado a la descontrolada situación.

En el mismo comunicado la cantante hizo un llamado a la conciencia y les recordó a sus detractores que ella es cantante, no modelo; en referencia a los señalamientos que ha recibido en los últimos meses por su peso.

Sin embargo, lo más llamativo de la conversación fue la revelación que hizo Karol G que sorprendió a quienes siguen sus pasos en la música. Según mencionó, su dificultad para perder peso tiene un trasfondo médico que incluye una dieta en específico y una rutina de ejercicios que la ayuda a tratar su condición.

“Tengo saturación de insulina fuerte en mi cuerpo… Una glándula que se les activa a las mujeres cuando dan a luz, yo la tenía. O sea, mi cuerpo ‘había dado a luz’ y estaba completamente hinchado e inflamado”, comentó la cantante.

Karol G da cátedra el amor propio

Pese a sus complicaciones de salud, la cantante colombiana manifestó que acepta su cuerpo tal y como es, por lo que a nadie le debería importar cuál es su peso.

“Yo dije ‘a la gente no le debería importar cuánto peso, porque yo soy cantante, yo no soy modelo’… De pronto a cuántas mujeres les pasará lo mismo que a mí, que uno está y está puesto, resulta que era algo de salud y no se había dado cuenta”, agregó la cantante de 31 años.

Por otro lado, Karol G no se olvidó de mencionar que a inicio de la pandemia paró la dieta y las rutinas de ejercicios para comer sin remordimiento y disfrutar del momento.

“Este es mi momento y yo me voy a comer hasta las paredes, como no tengo otra oportunidad en ningún otro momento, no me importa”, comentó.

