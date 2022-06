Joven se divorcia y familia le organiza “despedida de divorcio”

El matrimonio siempre se idealiza en un “felices por siempre”, sin embargo, en ocasiones no logra ser así. En un momento donde la relación ya no tiene salvación, es mejor decir adiós por el bien de la pareja.

Esto lo supo Pau Reynoso quien compartió en su cuenta personal de TikTok el momento en que decidió acudir al Registro Civil para firmar sus papeles de divorcio. Acompañada de su hermano, la mujer puso fin a un matrimonio que duró lo que tuvo que durar.

“Se le dijo. Se le advirtió, ya estaba advertida”, son algunos de los mensajes que colocó su hermano en el video corto. Pese a la sonrisa, Pau pasó un momento donde cerró un ciclo, hecho que suele ser complicado para muchas personas.

Por eso, toda su familia se organizó para planearle una fiesta a la nueva soltera. “Mi 1er divorcio”, es el mensaje que colocaron en una pared, junto a distintos globos que adoraban una mesa con algunos alimentos para los invitados.

La fiesta no fue nada pequeña, más de 30 personas acudieron al pachangón organizado por los seres queridos de la joven influencer. El fin de la reunión fue demostrarle que no está sola en esta nueva etapa de su vida.

Después de todo, la joven decidió compartir dos videos que resumen los hechos, cada uno tiene más de un millón y medio de reproducciones, y poco más de 40 mil reacciones. Algunos de los mensajes que se pueden leer en las publicaciones son: “por fuera una sonrisa cuándo estaba firmando y por dentro un inmenso vacío, uno sabe con quien sé casa, pero no de quién se divorcia. Ánimo”, o “yo me divorcie la semana pasada y mis papás me llevaron a comer para celebrar”.

La joven respondió algunos de los comentarios afirmando que si lo querían mucho al principio y que es muy afortunada de tener la familia que tiene. Finalizando con un cuestionamiento si hay despedida de soltera, ¿por qué no de divorcio?

