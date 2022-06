Revelan posible cartel y precios para Corona Capital 2022

En los últimos días, por medio de redes sociales, estuvo circulando el posible cartel o line up del Corona Capital 2022 e incluso se reveló que para esta edición el festival agregará un día más y serán tres días en total, además, se compartieron los posibles precios y quedarás con el ojo cuadrado.

Posibles fechas para Corona Capital 2022

Se compartió que la edición de este año se celebrará los días 18, 19 y 20 de noviembre desde el Autódromo Hermanos Rodríguez y serán 90 actos en total, a la par, se informa que el próximo lunes 6 de junio se dará a conocer el cartel de manera oficial.

Revelan posible cartel para Corona Capital 2022

El usuario @herbivorohippie en Twitter, compartió los posibles actos para el Corona Capital 2022 entre ellos Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, My Chemical Romance, Miley Cyrus, Paramore, Liam Gallagher, The Libertines, Phoenix, MGMT, Foals, Disclosure, Glass Animals, Phoebe Bridgers, ZHU, Tears For Fears, Jamie XX, Måneskin, Run The Jewels, Marina, Charli XCX, Beach House, Wallows y Dominic Fike, incluso, otros más mencionaron que Post Malone, Machine Gun Kelly y Avril Lavigne estarían entre los posibles artistas invitados.

Pues dicen que si viene Miley Cyrus al Corona este año, deje de creer en carteles falsos pero me suena porque Ocesa y Live Nation se asociaron hace poco 🤔 #CC22 #CoronaCapital2022 pic.twitter.com/v15c9SCkYN — Marc (@herbivorohippie) June 1, 2022

Revelan posibles precios para Corona Capital 2022

Asimismo, el usuario @justjac0by compartió los posibles precios para los tres días en los que se celebrará el Corona Capital 2022 y para la primera fase, los boletos tendrían un costo de cinco mil pesos mexicanos con cargos incluidos y Miley Cyrus y Red Hot Chili Peppers ya estarían cien por ciento confirmados.