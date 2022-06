Fue el pasado primero de junio, cuando El Periódico compartió una exclusiva donde mencionan que Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira, agregaron que el defensa del Barça abandonó su hogar y regresó a su etapa de fiestas y soltería e incluso, la pareja ya está pensando en el divorcio.

Shakira es hospitalizada de emergencia tras polémica por supuesta infidelidad de Piqué. / Foto: Getty Images (Alex Pantling/Getty Images)

Asimismo, señalaron que el tema ‘Te Felicito’ que tiene en conjunto con Rauw Alejandro, es una dedicatoria para Piqué y expresa por completo la infidelidad del futbolista “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso, no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”.

Tras este escándalo, la revista ¡HOLA! compartió que el pasado sábado 28 de mayo, la cantante colombiana Shakira sufrió un ataque de ansiedad por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital en Barcelona. Además, reportaron que la mamá de la cantautora y Piqué se encontraban con ella al momento del incidente.

Shakira es hospitalizada de emergencia tras polémica por supuesta infidelidad de Piqué. / Foto: Getty Images (David Ramos/Getty Images)

Con este artículo, la revista también compartió fotos de la ambulancia y señalaron que al momento de sufrir el ataque, Shakira rompió en llanto mientras era atendida por los paramédicos dentro del vehículo, para posteriormente ser trasladada hasta el Centro Médico Teknon donde más adelante su madre, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, y Gerard Piqué arribaron, por separado.

Se especula que el ataque de ansiedad se derivó debido a la infidelidad del jugador del FC Barcelona, cabe recalcar que los hechos sucedieron antes de que la noticia trascendiera y la polémica comenzara. Hasta este momento, ni la actriz ni el futbolista han declarado al respecto, se espera que en días posteriores nuevo escándalos en torno la pareja comiencen a surgir.