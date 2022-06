Conoce algunos de los artistas que han renunciado a los productos de origen animal

Bien sea por motivos medioambientales, de salud, físicos o por protección a los animales existen numerosos artistas que han decidido eliminar de su alimentación los productos de procedencia animal, como la carne, miel, huevos, mantequilla, entre otros productos de consumo habitual y seguir las bases del veganismo

Según el testimonio de alguno de ellos, varios coinciden en la forma en la que cambió su metabolismo y el descanso al seguir una dieta basada en plantas.

Te puede interesar:

¿Podría Amber Heard ir a la cárcel si pierde el juicio contra Johnny Depp?

Kuno Becker quiere plasmar en un proyecto las historias más ocultas de María Félix

Algunos han iniciado con una dieta flexitariana para no afectar su cuerpo con drásticos cambios que no sean sostenibles en el tiempo y otros fueron criados bajo ese estilo de vida.

A continuación te contamos de algunos artistas que han elegido el veganismo como dieta principal:

Zac Efron

“He estado experimentando con comer de forma puramente vegana. Esto ha cambiado completamente la forma en que mi cuerpo funciona y la manera en cómo metabolizo la comida, el modo en que se convierte en energía, el descanso durante el sueño… ha sido brillante. Genial para mi ejercicio y genial para mi rutina”, mencionó el actor de ‘17 otra vez’ a Teen Vogue.

En la primera temporada de su serie ‘Down to earth’ Zac demostró su interés en la alimentación basada en plantas, la dieta que sigue su compañero Darin Olien, conocido ser un “cazador” de superalimentos.

Natalie Portman

La protagonista de ‘Amigos con derecho’ ha demostrado a lo largo de su carrera su gran compromiso con la causa animal. En los últimos años hemos visto como ha utilizado su popularidad para motivar a quienes la siguen a cambiar su vida y a colaborar con la conservación animal y medioambiental.

“He sido vegetariana toda mi vida y vegana durante los últimos 6 años y estoy cada vez más comprometida con la idea de que la forma en la que tratamos a los animales está directamente conectada con nuestra relación con el mundo y con la tierra”, manifestó en los EMA Awards en 2017.

Beyoncé

No solo la intérprete de ‘Crazy In Love’ ha eliminado los productos de origen animal, también su esposo Jay Z. Según ha mencionado anteriormente, el cambio llegó a su vida con el nacimiento de sus hijos, pues no solo han conseguido buenos resultados físicos, también han adquirido una compromiso con el planeta.

“Tener hijos ha cambiado nuestras vidas más que cualquier otra cosa. Solíamos pensar en la salud como una dieta, pero una vez consideramos la salud como la verdad, en lugar de como dieta, se convirtió en toda una misión para nosotros compartir esa verdad y ese estilo de vida con la mayor cantidad de gente”, manifestó la cantante en el libro ‘The Greenprint: Plant-Diet Diet, Best Body, Better World’ de Marco Borges.

Ariana Grande

La cantante de 28 años comunicó en 2013 su cambio de alimentación al veganismo. Aunque para ese momento manifestó lo complicado que era salir a comer y conseguir una gran variedad de comidas sin productos de origen animal, eso no fue un impedimento para continuar con una dieta basada en plantas.

“Creo firmemente que una dieta basada en alimentos vegetales puede alargar la duración de tu vida y hacerte una persona más feliz en todos los aspectos”, expresó en una entrevista con el diario The Mirror.