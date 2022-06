Video: La supuesta brujeria de Niurka a Laura Bozzo en La casa de los famosos 2

No paran las polémicas en La Casa de los Famosos 2, y sin duda Niurka y Laura Bozzo son de las personalidades que más han llamado la atención.

Encuentro de Laura Bozzo y Niurka Marcos. (Captura de pantalla Telemundo.)

Este par de famosas ya han tenido algunos roces dentro de la casa, pero al parecer han hecho las pases, y presumen una buena convivencia. Sin embargo, los seguidores de Bozzo no creen mucho en esa relación.

¿Niurka le hace brujería a Laura Bozzo?

En redes sociales se hizo viral un video donde Niurka trata de convencer a Bozzo de realizarle una brujería con saliva, algo de lo que la peruana no se veía muy convencida.

“Te voy a hacer un ‘jujujaja’ ahorita. Como dicen por ahí, urbanamente, una brujería”, le dice Niurka. A lo que Bozzo responde, “ah no, brujería no. No”.

Sin embargo la bailarina no hace caso y le dice, “¡cállate que te va a convenir”! Después de esto, en el video se observa cómo la cubana comienza a colocarle saliva en la cabeza a la conductora.

“Tú has visto desde que entre acá ‘Voy a ganar’. La palabra es un templo para bien o para mal, decretas. Y a partir de ahora vas a repetir, cada vez que te dominen: ‘Yo no puedo salir porque soy el bufón, el comodín de la casa, la alegría’. El público te va a salvar porque la casa en vez de escupirte, te va a chupar. No puedes salir porque se tiene que corregir la cabeza loca que tú tienes”., dice Niurka.

Además se ve que la actriz le pone saliva en el cabello, así como en la frente mientras ambas están platicando.