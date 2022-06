SimiPotrillo defiende el trabajo de los imitadores; se aplaza proceso legal con Alejandro Fernández

Emmanuel Mercado, mejor conocido en el mundo artístico como SimiPotrillo, enfrenta un proceso legal con Alejandro Fernández. El hijo de Vicente Fernández decidió demandar al imitador en 2019 por el uso del nombre, pero debido a la pandemia el proceso se alargó.

Emmanuel Mercado acudió este lunes al Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco para llevar a cabo una entrevista inicial sobre un asunto en materia comunitaria, donde estaba invitado Alejandro Fernández.

“No puedo hablar de lo que se dijo adentro, solamente se aplazó. Ellos pidieron tiempo para platicar con Alejandro Fernández, ya que no vino y a ver qué pasa en la siguiente junta, porque solamente vino su apoderado legal, quien pidió un tiempo, pero no llegamos a ningún acuerdo”, adelantó Emmanuel Mercado.

El imitador Simipotrillo enfrenta a Alejandro Fernández

El Instituto de Justicia Alternativa es la instancia que funciona como mediador entre la dos partes, “el motivo de esta invitación, es apoyarlos a resolver el conflicto que usted tiene con Alejandro Fernández Abarca esto de manera pacífica y a través del diálogo, donde un profesional neutral e imparcial facilitará la comunicación entre ustedes para llegara a acuerdos satisfactorios y sobre todo, a un arreglo voluntario”, señaló un documento oficial.

“Estoy exigiendo una disculpa pública en los medios de comunicación donde se me acusó de algo injusto” — Emmanuel Mercado

Para SimiPotrillo resulta ilógico que se quiere coartar el trabajo de un imitador, “la única intención que tenemos es limpiar nuestro nombre, porque se manchó de una manera injusta por parte de Alejandro Fernández no hubo argumentos; lo único que estamos pidiendo es eso, no me interesa ni un centavo, ni remuneración ni nada, solo queremos trabajar. Hubo afectación moral y con mi chamba por eso estamos recurriendo a lo mismo que ellos, una cuestión legal, yo no empecé ésto”, agregó.

El apoderado legal de Alejandro Fernández, evitó dar un comentario a la salida del instituto.

Cita próxima entre los “Potrillos”

En lo que es el segundo acercamiento con el apoderado legal del Potrillo, el imitador espera que se resuelva en las próximas semanas.

“Es una antecedente porque nunca había pasado que un artista demandara a un imitador por rendirle un homenaje”, finalizó.