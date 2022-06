Coordenada 2022: Apocalyptica, Caifanes, Jack White y Los Fabulosos Cadillacs llegarán al festival en Jalisco

Luego del desenchufe que tuvo por la pandemia, el Festival Tecate Coordenada está de vuelta para celebrar su séptima edición en el Valle VFG, ubicado en Tlajomulco, Jalisco, y que hace unas semanas recibió por primera vez al Corona Capital Guadalajara.

Considerado como uno de los más importantes de la zona occidente del país, nació en 2014 como un festival boutique, que ahora presenta en su cartel contrastes de estilos y géneros que van desde el rock, pop, regional mexicano y urbano.

En octubre de 2014 nació y está de vuelta con más de 40 artistas que estarán durante los dos días de festival.

[ 20 años de contribuir con el planeta ]

Mujeres como Amandititita, Carla Morrison, Francisca Valenzuela, Kaia Lana, Kenia Os, María Mezcal, Rozalén, Bratty y Cat Power darán una muestra del power girl arriba de los escenarios.

Nombres que ya han visitado la ciudad en diferentes ocasiones vuelven como Airbag, Allison, Apocalyptica, Banda Los Recoditos, Caifanes, Caligaris, Camilo Séptimo, Carlos Sadness, Cuarteto de Nos, División Minúscula, Emir Kusturica & The Non Smoking Orchestra, Enjambre, Fran, Gepe, Moenia y Hummersqueal.

También habrá reencuentros especiales como Jack White, Los Fabulosos Cadillacs, Moderatto, Maldita Vecindad y Travis.

Además, artistas como Lefty SM, Love Of Lesbian, Out Of Control Army, Polo & Pan, Sen Senra, Taburete, Technicolor Fabrics, TooMany Zooz, Trueno, UMO, Wiplash, Wos y YSY A.

Habrá cuatro escenarios (dos principales y dos alternos) colocados en las 27 hectáreas del Valle VFG.

Cartel Tecate Coordenada. Anuncian el lineup del festival. (Foto: Ocesa.)

El carte del cartel hace alusión a la zona arqueológica Teuchitlán, mejor conocida como Guachimontones.

La comedia presente en el Coordenada

También se colocará la tradicional Casa Comedy, que en esta ocasión presentará:

Alex Quiroz.

Alexa Zuart.

Alexis de Anda.

Chaparro Salazar.

Deberías de probarlo con Karla Camacho.

con Karla Camacho. Mau Nieto.

Platanito Show.

Lugar, días y precios del Coordenada

El 7 y 8 de octubre en el Valla VFG. La preventa Citibanamex será el 9 y 10 de junio; un día después estarán disponibles al público general en las taquillas del inmueble y sistema Ticketmaster.

Por quinto año consecutivo, el método de pago en el festival será por medio de la pulsera Citibanamex Cashless.

Fase 1 para los boletos: mil 870 pesos general; plus, tres mil 200 pesos y comfort pass, dos mil 500 pesos.

Recomendación en Publimetro TV: