Louis Tomlinson: ¿Están listos para el arranque de sus conciertos en México?

Todo está listo para que Louis Tomlinson arranque su gira en México este fin de semana, para llenar de nostalgia los escenarios con su pasada historia en One Direction y mostrar su nueva carrera en solitario a través de su disco Walls.

¿Cuál es la razón de que esté en tendencias continuamente? La respuesta es sencilla: su fandom. Actualmente tiene más de 18 millones de seguidores en Instagram; además, casi cinco millones de oyentes mensuales en Spotify. Tomlinson ya tiene una marca en la historia por su pasado musical, pero ahora quiere consolidar su carrera en solitario. El cantante pagará su cuenta pendiente con sus fans mexicanos, las y los Louies, para regresar a los escenarios tras la pandemia.

El cantante ha sido protagonista de algunos momentos polémicos y tristes, como la muerte de su mamá a causa de una leucemia, y la partida de su hermana Felicité. El exintegrante de One Direction, se convirtió en padre de un niño el 22 de enero de 2016.

Louis Tomlinson. El cantante a punto de arrancar su gira en México. (Foto: Getty Images.)

“No he estado mucho en línea, he estado tratando de asimilar todo esto. Esta gira ha sido increíble, no puedo expresar con palabras cómo me hizo sentir. Gracias a todos por hacer todo esto posible. ¡Fe en el futuro! Después de años de espera esta gira ha sido especial hasta ahora”, compartió el cantante en sus redes sociales.

Su pasado con One Direction

El último gran fenómeno de masas que se había tenido fue la exitosa boy band One Direction, que en ocasiones le toca pelear por las tendencias con BTS. En 2010, cinco jovencitos se presentaron para audicionar como solistas en The X Factor; luego del fracaso, volvieron y Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, y Louis Tomlinson, cambiaron la historia de la música.

¿Están listos para los conciertos de Louis Tomlinson?

Louis Tomlinson ofrecerá cinco conciertos en el país:

11 de junio en el Auditorio Citibanamex (Monterrey).

12 de junio en el Auditorio Telmex (Guadalajara).

14, 15 y 17 de junio, Pepsi Center WTC (Ciudad de México).

El cantante británico promociona su primer disco como solista Walls, que será presentado en sus conciertos en el país.