Paco Stanley: Paul Stanley recuerda a su padre con emotivo mensaje

La figura de Paco Stanley marcó a la televisión con su peculiar estilo y humor en sus programas de radio y televisión. Muchas de sus frases, poemas y ocurrencias siguen en la memoria de la gente y este 7 de junio se recordó a la figura tras 23 años de su trágica muerte.

Paco Stanley: sus momentos más memorables

Su hijo, Paul Stanley, utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a la memoria de su padre.

“Hoy es 7 junio y son 23 años sin ti,encontré esta foto y no hay nada que me haga sentir más orgulloso que ser tu hijo y poder seguir tus pasos.Te amo y siempre te pienso”, escribió el también conductor.

Hay que recordar, que el 7 de junio de 1999 ocurrió uno de los crímenes que más conmocionó a México: el asesinato de Paco Stanley; caso que sigue siendo discutido y recordado por muchas personas.

Paco Stanley fue junto con Mario Bezares presentador del programa de humor Una tras Otra y El Club del Hogar junto a Madaleno. Además se prepara una bioserie del popular conductor mexicano.

Internautas hacen tendencia a Paco Stanley

“Real no feik. Yo me enteré de la muerte de Paco Stanley porque toda la gente estaba afuera de un Elektra viendo las noticias. Algo así”, “La verdad si me hacía gracia Paco Stanley”, “Un día como hoy, hace 23 años, llegué de la escuela para encontrar a mi mami llorando porque habían matado a Paco Stanley”, “No sé si reír o llorar por Paco Stanley”, fueron algunos de los comentarios.

No tiene ni idea de quien era Paco Stanley pero no les caería mal a esta generación suavecita un personaje como él. — Ana Kari (@licanakari) June 3, 2022

#QEPD Paco Stanley 🙁



Es que cuando murió no existía twitter. pic.twitter.com/e7UOJejHXs — Miguel Mi₿ 👽 (@Mi0Geek) June 7, 2022

Dirán lo que quieran pero Paco Stanley era todo un conductor, muchos imitadores no le llegan ni a los talones háblese de Bisogno Capi Pérez o hasta su mismo hijo que no es más que un higadito

Grande Paco nadie como Tú — JZAwu (@jisahwu) June 7, 2022

