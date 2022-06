Así es como va el caso de la demanda de Frida Sofía a su abuelo Enrique Guzmán por abuso sexual

Después de un año de que Frida Sofía demandó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual, el caso de la demanda sigue detenido debido a que falta que Frida ratifique. Fue en 2021 cuando la hija de Alejandra Guzmán señaló por medio de las redes sociales que el cantante Enrique Guzmán “tocó sus partes íntimas de forma indebida cuando ella era una niña”.

En la misma línea, fue el 9 de junio de 2021 cuando Frida Sofía publicó un video en el cual denunció a su abuelo y a su madre Alejandra Guzmán. “Es un dolor profundo el no sentirme protegida por mi mamá pero ya no espero nada de ella. No sé cuál es mi dolor más profundo, si el haber sido abusada y violentada o vivir totalmente descuidada y desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí”, apuntó Frida.

Frida Sofía no ha viajado a México para ratificar la demanda a su abuelo

Cabe precisar, que cuando Frida habló en el programa de televisión llamado “De Primera Mano” de Gustavo Adolfo Infante, ella reveló el abuso sexual que sufrió por parte de su abuelo y posteriormente su madre se puso en su contra diciendo que “estaba mal psicológicamente”. “Incluso agradezco la presión y la insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia”, apuntó la joven en su comunicado.

Para que la demanda proceda, Frida Sofía debe viajar a México para ratificar su denuncia y de ello Xavier Oléa, su abogado explicó en el programa de “De Primera Mano” lo siguiente, “La denuncia ya tiene tiempo presentada. Dentro de ese expediente hemos aportado algunas pruebas. Inicialmente, se vio afectada su integración por temas de pandemia; posteriormente, se vio afectada porque la autoridad requería la presencia física de Frida Sofía en las instalaciones de la fiscalía; esto por su tema migratorio no se pudo dar y en eso estamos”.

