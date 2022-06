Thalía está sumamente emocionada por su nuevo álbum: “Estoy llorando en el estudio”

Debido a su enfermedad, Thalía había decidido darse un respiro de su carrera musical, y reducir su presencia en redes sociales, pero hace poco anunció lo feliz que estaba por empezar un nuevo proyecto musical.

Se especula que la intérprete de “No me acuerdo”, está trabajando en su próximo álbum, aunque no soltó muchos detalles al respecto. “Cariño, yo estoy en mi happy place, grabando para ustedes, algo tan impactante porque estaba llorando ahorita, he estado llorando en el estudio”, expresó la también actriz.

Prometió que pronto daría más detalles sobre lo que ha estado trabajando últimamente, y le aseguro a sus fanáticos que estarán encantados. Su más reciente álbum lo lanzó en mayo del año pasado, “desAMORfosis”, el cual fue bien recibido por sus “Thalifans”.

Thalía celebrará el orgullo en el metaverso

A través de su cuenta oficial de Instagram, Thalía invitó a sus fanáticos a celebrar con ella el orgullo el próximo 11 de junio en el metaverso.

“Marquen sus calendarios este 11 de junio llevamos el #PRIDE al metaverso en un parade súper especial lleno de sorpresas y música”, escribió en el post.

Decentraland, un mundo social y virtual, lanzó el primer espacio digital permanente impulsado por Web3 para las personas pertenecientes a comunidad LGBTQIA+.

Y este año prepararon el Metaverse Pride, cuya celebración se extenderá todo el mes de junio con la presentación de contenido curado, entretenimiento por parte de reconocidas figuras de la industria musical a nivel internacional y experiencias para celebrar y agrandar las voces de esta comunidad.

El Metaverse Pride se lleva a cabo en asociación con Mastercard, METAPRIDE LAND y Teleperformance. Y el día 11 de junio, Thalía hará una presentación especial para todos los miembros de esa comunidad virtual.