‘Mujer de nadie: Todo sobre la nueva telenovela de Televisa

Luego de 18 años del estreno de ‘Amarte es mi pecado’ Televisa Univision retoma nuevamente la inolvidable trama en ‘Mujer de nadie’, un melodrama protagonizado por Livia Brito y Marcus Ornella que llegará a la pantalla chica este 13 de junio a las 21:30 hs.

Después del gran éxito de “La Desalmada”, Brito regresa para darle vida a ‘Lucía’ –antecedida por Yadhira Carrillo- bajo la producción de Giselle González.

“Una joven cuya impactante belleza la llevará a ser el objeto de deseo de otros hombres, quienes la engañan, traicionan y utilizan, conduciéndola por un espinoso camino de dolor y tragedia, que terminará transformándola en un ser sediento de justicia hacia todos aquellos que la han lastimado convirtiéndola en una mujer de nadie”, revela la sinopsis oficial.

Arap Bethke, Cynthia Klitbo, Carmen Aub, María Penella y Azela Robinson son algunas de las celebridades que derrocharan de su actuación en la nueva producción.

El personaje de ‘Lucía Arizmendi’ interpretado por Livia Brito es la nueva versión de ‘Leonora Guzmán Madrigal de la Horta V.da de Palacios García de Sandoval’. Por su parte, Marcus Ornella llega en el papel de ‘Fernando Ortega’, conocido en la versión anterior como ‘Arturo Sandoval De Anda’.

La actriz de origen cubano manifestó el peso emocional de su personaje y cómo ‘Mujer de nadie’ se convertirá en el espejo de muchas personas.

“Es muy fuerte porque justamente muchísimas de las escenas que estoy representando [...] lo he visto, en muchísimas noticias, en cosas que compañeras de trabajo o amistades me han contado y es desgastante no nada más hacerlo en una actuación. Es desgastante y muy triste verlo en la vida real. Tuve una escena en donde lloraba frente a un juez y le decía: ‘Abusaron de mí, por favor de verdad ayúdeme, le estoy contando la verdad, necesito que la justicia me escuche’. Es difícil, pero esta telenovela nos enseña cómo salir adelante de eso y abrir un poco más los ojos a la sociedad”, expresó Livia Brito a People en Español.

Aunque ‘Mujer de nadie’ llega en pocas horas a la pantalla de Las Estrellas, la producción se estrenará en territorio estadounidense el próximo 28 de junio a las 22:00hs a través de Univision.

