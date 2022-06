Daniel Giménez Cacho: ‘¡Ay nanita!’, dijo el actor al saber que trabajaría con Alejandro González Iñárritu

Daniel Giménez Cacho llegó al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) para ser homenajeado con el Premio Mayahuel de Plata a la trayectoria 2022 y presentar su libro, Les juro que no soy así, que recopila los carteles de sus películas mexicanas e internacionales, fotografías de sus personajes en pantalla, fotos antiguas de sus inicios como actor y memorias compartidas por él mismo.

El actor mexicano compartió anécdotas divertidas durante su charla, donde mencionó nombres de importantes directores que dejaron una impresión fuerte, como ha sido el caso de Pedro Almodóvar y Alejandro González Iñárritu.

“Soy un gran fan de muchas secuencias de las películas de Almodóvar. Nos reuníamos en su oficina y él me iba actuando todo el guion hasta cómo se abría la puerta. Era todo un espectáculo y con lo que vi me bastó. Mi relación fue a partir de la admiración. Es como un Dios y si reconoces quienes un día bajan y platica contigo ya lograste algo importante (risas) y así fue”, dijo el actor que trabajó con el cineasta español en La mala educación.

Daniel Giménez Cacho ha protagonizado 70 películas en su carrera, pero compartió que le tocó trabajar con Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro cuando no su apellido no pesaba tanto.

“Esta cosa muy divertida, porque ante nadie tenía un hombre, nadie era Alfonso Cuarón, sino éramos amigos de la generación. Durante nuestros inicios hicimos pruebas, experimentamos y esos trabajos se vivieron muy relajados y yo pude participar con propuestas”, adelantó.

Cuatro décadas más tarde, hoy este actor español-mexicano es reconocido como uno de los artistas de teatro, cine y televisión más prolíficos del país, con trabajos que le han valido varios premios como el Ariel. El libro da cuenta las historias que vivió en producciones como El callejón de los milagros, de Jorge Fons; Profundo carmesí, de Arturo Ripstein; y hasta sus más recientes papeles como en la serie Club de Cuervos, de Gary Alazraki y Chicuarotes, de Gael García Bernal.

“Estoy en shock, lo acabo de empezar a ver (libro) y es como cuando te sientas con tu abuelita a ver el álbum de las fotos familiares. Es un agradecimiento muy profundo de ver aquí cómo tuve oportunidad de desarrollarme, de crecer, y agradecer a este país que me dio este espacio; así como al gran espíritu que me dio chance de hacer todo lo que he hecho”, dijo.

“El título es un diálogo de Sólo con tu pareja, de Carlos Cuarón; pero es chistoso que lo hayan escogido, porque cuando conocí a quien ha sido mi esposa desde hace 30 años nos reíamos de que ella había visto la película y nos acabábamos de conocer y le decía ‘Te juro que yo no soy así’, por lo que es muy significativa”, contó.

Nueva película con Alejandro González Iñárritu

Daniel Giménez Cacho también abordó su experiencia en Bardo, la película que protagoniza y que recientemente filmó con Alejandro González Iñárritu, producción que resultó una fantasía hecha realidad.

“Fue un proceso que yo calificaría como una fantasía es un sueño porque jamas en la vida había trabajado así, y no creo que yo vuelva a trabajar así es poco probable, con esa cantidad de tiempo, de recursos, con un nivel técnico brutal, con una dedicación. Fueron 22 semanas de rodaje, eso no existe, más cuatro semanas de ensayos con todo”, relató.

“Normalmente, un personaje lo encuentro en un tercer o cuarto día, sobre la marcha se está armando; aquí tuvimos cuatro semanas para conocerlo al personaje. Él (Iñárritu) ponía en los sets como mamparas para darle volumen es algo espectacular. El guion es sólido e insólito, parece que lo trabajaron mil noches, no le sobra nada. Él está experimentando a hablar de cosas personales por primera vez proyectados en este personaje que hice que es un periodista”, puntualizó.

“Cuando me dijeron que trabajaría con Iñárritu dije: ¡Híjoles! Por la fama que le antecede que es conflictivo, difícil y se ha bronqueado con muchos actores y dije: ¡Ay nanita! Vamos a ver a la Ciudad de México como jamás la hemos visto”. — Daniel Giménez Cacho

