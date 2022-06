Marcus Ornellas: ‘para ser buen papá tienes que ser mejor persona’

Marcus Ornellas se define como un actor, amante de los carros, adicto al café, deportista y papá, esta última faceta es la que le ha brindado una experiencia única y ante la celebración del Día del Padre este domingo 19 de junio en México, compartió las enseñanzas que le ha dado su hijo.

“Para ser buen papá tienes que ser mejor persona... siento yo, porque termina uno mejorando como ser humano y tienes que dar el ejemplo. Tienes que darle el ejemplo a tu hijo, por lo menos tienes que hacer el intento de mejorar, es fundamental, entonces yo creo que aprendo más de él que él de mi”, dijo Marcus.

Marcus Ornellas. El actor tiene doble estreno en la pantalla. (Cortesía: Instagram y Televisa Univision.)

El actor brasileño radicado en México, cumplió siete años de relación con la también actriz Ariadne Díaz, quien comparte un lazo fuerte a través de su pequeño de seis años.

Al preguntarle, cuál sería el mayor miedo al ser padre comentó, “no me hagas esa pregunta, nunca me había cuestionado ese punto pero yo creo que sería no lograr ser un buen papá. Me esfuerzo mucho para serlo y eso conlleva muchas cosas, en el sentido de ser alguien que logre enseñarle lo bueno y lo malo de la vida. Pero nos la pasamos muy bien juntos y tenemos gustos muy parecidos”.

Recién estrenó la telenovela Mujer de nadie junto a Livia Brito, en el que hace el papel de Fernando.

“Fernando es un hombre muy trabajador, enfocado 100% entre el trabajo y la familia y que ha descuidado mucho el lado del amor, digamos que la parte amorosa en su vida está un poco descuida, porque está enfocado en su familia, su mamá, hermanos, trabajo, su nueva empresa que lleva con su socio y mejor amigo Diego (Sergio Bonilla)”, detalló.

Ornellas habló sobre el encanto de los melodramas que no pasan de moda.

“Siento que tanto el teatro, la televisión y el cine tienen su magia. Creo que la tele te da la oportunidad de poder crear un personaje en muchos capítulos y a la vez resolver ciertas cosas de manera más efectiva y rápida por así decirlo, pero eso no quiere decir descuidar el trabajo, sino todo lo contrario, sino resolverlo de manera más efectiva. Yo creo en las telenovelas mexicanas, mi abuela en Brasil veía mucho las novelas mexicanas, entonces yo tengo una historia de que a pesar de que no nací aquí en México, mi infancia estuvo muy marcada por las telenovelas mexicanas, cada vez que hago una se la dedico a mi abuela”.

Marcus Ornelas y la música que lo mueve

“Soy muy ecléctico, escucho de todo. Depende de mi estado de ánimo y del día pero una que no falla son los Rolling Stones, es mi grupo favorito pero a veces me gusta escuchar Grupo Pesado, música clásica o Nodal, brinco mucho de un género a otro, sin pena. Lo que menos escucho es reguetón, pero tampoco estoy en contra solo es lo que menos escucho, por lo demás escucho de todo”, nos reveló el actor.

¿Dónde lo podemos ver?

45 capítulos de una hora tiene Mujer de nadie; transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas por Las Estrellas.

También participa en la serie Reputación dudosa, que se estrenará el 30 de junio por Claro Video.

