Kit Harington estaría trabajando en la serie de Jon Snow, una de las secuelas de Game of Thrones

Conforme con el medio “The Hollywood Reporter” HBO Max estaría trabajando en otra serie además de “House of the Dragon” y se trataría de una producción basada en el personaje de “Jon Snow”. Kit Harington es el actor británico que interpretó a este importante personaje en la saga de “Game of Thrones” y sería él mismo quien actúe en esta sorpresiva secuela.

Cabe mencionar, que esta sería la primera secuela de “Game of Thrones” basada en la vida de un solo personaje, ya que la serie “House of the Dragon” está basada en la familia “Targaryen”. Asimismo, el medio estadounidense indicó que esta nueva serie posiblemente le abriría la oportunidad a la reaparición de personajes como: “Arya Stark”, “Sansa Stark” y “Brienne of Tarth”.

Kit Harington regresará al universo de “Game of Thrones”

Es preciso apuntar que hasta el momento ni el actor Kit Harington no HBO Max se han pronunciado al respecto pero los internautas ya comenzaron a reaccionar. Con comentarios como: “La leyenda está de regreso”, “No puedo esperar a que esto suceda”, “Por favor que sea real” y “Sí el verdadero rey del Norte”, los fanáticos de “Game of Thrones” han demostrado lo emocionados que se encuentran con esta noticia.

Kit Harington. Kit Harington. / Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images. (DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images)

Por último, para recapitular lo que sucedió con “Jon Snow” en la temporada final de “Game of Thrones”, “Jon” se enteró que su nombre real es “Aegon Targaryen”, esto después de haber vivido por muchos años sin saber su identidad real. En esta nueva serie habrá qué esperar a ver si tratará del futuro de “Jon Snow” o de su pasado antes de que llegará con los “Stark”.

