¿Qué es de la vida de Gibrán? El exalumno de la Academia que protagonizó polémico momento con Danna Paola

Gibrán Gutiérrez, llamado cariñosamente Gibi, culminó su paso por La Academia en 2020, pero no salió bien, en especial después de un altercado con Danna Paola, a quien llegó a considerar su amor platónico y de quien era en ese entonces era seguidor, poco después de haber regresado al reality.

Para muchos de los que seguían en el reality en esa oportunidad este episodio de Gibrán Gutiérrez con Danna Paola le jugó en contra para avanzar más en la competencia y aprovechar la segunda oportunidad que tuvo.

“¿En qué momento crees que habla mal de un crítico con tu novia, en este caso, sea algo bueno para ti?”, le dijo Danna Paola en esa oportunidad luego que Gibrán comentara en la casa de la academia que la estrella de la serie Élite, de Netflix, era “culera” por haber dicho que su actuación en La Academia era “un poco pobre”.

De hecho, Gibrán Gutiérrez, fue designado en una oportunidad como “el peor alumno” de la semana en La Academia y por esto fue castigado con la limpieza de los baños.

“Yo no vengo a ser tu amiga, si te caigo bien oye caigo mal realmente no me importa (…) No has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste, hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento que podría ocupar tu lugar (…) Si lo que yo te digo para por lo menos ayudarte, un consejo, hacerte crecer te hace creer que soy culera contigo lo siento”, le expresó en esa oportunidad Danna Paola.

“No sé qué opine el público, pero ya no voten por él...”, remató la actriz y cantante.

¿Qué pasó con Gibrán Gutiérrez?

Muchos se preguntan qué ha sido de Gibrán Gutiérrez, nacido en Guadalajara, Jalisco, hace 22 años, después de su fallido paso por La Academia.

Gibi no es muy activo en sus redes sociales, pero de vez en cuando comparte videos sobre canciones que compone.

El reguetón es uno de sus géneros favoritos.

Y aunque no se trata de un avance en sus sueños como músico, el 29 de mayo de 2022 asistió a un concierto de su cantante Justin Bieber, su cantante favorito.

“Y después de 12 años puedo decir que ya fui a un concierto de @justinbieber no miden mi felicidad por eso les dejo unas fotos para que me crean “, escribió en su cuenta en Instagram junto a imágenes y videos en los que aparece sonriente.

El pasado domingo 7 de junio Gibrán dio a conocer a sus seguidores una noticia que lo reconecta con el mundo del espectáculo, aunque no como cantante.

“Vamos por buen camino familia! El pasado domingo fue mi debut como co-conductor en un programa de tv en vivo, y estoy convencido que quiero seguir haciéndolo! Quisiera agradecer a @lavozdezapopan por la oportunidad a @otranochetv Victor Chidan por confiar en mi, al @zapopangob y @juanjosefrangie por impulsar el talento de los y las jaliscienses… sin duda alguna muchas gracias @manoloverdugo @videorolavr por los consejos y paciencia!”, escribió.

Ese mismo día posteó un video para dar a conocer su nueva canción titulada a Tu lado, luego de mucho tiempo sin escribir.