Ethan Hawke se esconde tras la máscara de un asesino serial en The Black Phone

“The Black Phone” es el tipo de filme que combina diversos géneros ya que como tal no solamente se trata de una película de terror, porque tiene destellos de esperanza y fraternidad. Esta película se desarrolla en un pequeño pueblo de Denver y comienza con la historia de “Finney” un joven de 13 años. Este chico sufre constantemente de bullying en su escuela y pareciera que es algo débil pero a lo largo de la cinta atraviesa un cambio excepcional.

Mason Thames como "Finney". Mason Thames como "Finney". / Foto: YouTube.

Es importante mencionar que “Finney” tiene una hermana menor llamada “Gwen” quien es su mejor amiga y lo defiende de todo. En entrevista con Publimetro, Scott Derrickson el director de la cinta comentó, “Me llamó la atención hacer esta película basada en el libro de Joe Hill porque combina dos tipos de géneros que no había visto que alguien los combinara anteriormente. Es una historia de asesinos seriales y de fantasmas y por eso pensé que eso era muy única y también amé la idea de este teléfono y pienso que la trama le habla a una audiencia popular”.

“The Black Phone” muestra una nueva cara de Ethan Hawke

En la cinta “Gwen” y “Finney” son inseparables hasta que un asesino serial interpretado por Ethan Hawke secuestra a “Finney”. Asimismo Publimetro habló con Mason Thames “Finney” y con Madeleine McGraw “Gwen” de sus personajes en “The Black Phone”. “Algo que nos sirvió mucho para interpretar nuestros papeles como hermanos fue que nos llevamos muy bien fuera de estar grabando y tratamos de salir bastante y como tenemos esta amistad natural se notó en la cámara”, dijo McGraw. Por su parte, Mason platicó de la evolución de “Finney” en la cinta y mencionó, “Definitivamente creo que Finney se subestimaba sin saber que había un fuego dentro de él. No pienso que él ganó autoestima sino que ganó experiencia y pasó por muchas cosas que mostraron al Finney real”.

Ethan Hawke. Ethan Hawke en "The Black Telephone". / Foto: YouTube.

Ethan Hawke es el asesino en el filme y este malvado ser en varias escenas se muestra con máscaras diferentes que esconden su identidad. En entrevista con Publimetro, Ethan Hawke compartió de ello lo siguiente, “Creo que la película está tratando de explorar las máscaras que los adultos utilizan y que los niños no pueden ver. Si eres un director tienes tu máscara de director y así con las demás profesiones y los niños no pueden ver a las personas detrás de estas máscaras. Mientras pasan los años nos atrofiamos y creamos estas máscaras para nosotros y nos revelamos tal cual somos al mundo y eso es muy espeluznante para la gente joven porque no pueden ver la esencia de las personas”.

Ethan Hawke. Ethan Hawke en "The Black Phone". / Foto: YouTube.

“A mí nunca me gusta ser el villano y no me gusta imaginarme a mí mismo siendo una criatura horrible pero realmente me gusta trabajar con buenos directores y me gusta participar en buenas películas. Considero que la calidad de una obra es más importante para mí que otra cosa por eso decidí salir de mi zona de confort e interpretar a este papel”, confesó Ethan Hawke. La cinta se estrena el 23 de junio en los cines de México y habrá que ir a verla para presenciar la impresionante transformación de Ethan Hawke con este macabro personaje.

Lo más leído en Publimetro