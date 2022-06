La serie El Refugio pone a prueba a una familia que hará todo por sobrevivir a un enemigo invisible

Este 23 de junio se estrenará la serie “El Refugio” en Starzplay y esta es la primera producción latinoamericana de ciencia ficción. La serie trata acerca de una familia que se encuentra en una casa la cual parece ser “su refugio” de un mal invisible. Varios fenómenos sobrenaturales los acechan, no obstante, todo esto resulta ser una ilusión que ven a través de las pantallas de sus teléfonos celulares. En entrevista con Publimetro, Alberto Guerra, uno de los protagonistas de la serie comentó, “Yo vi crecer esta idea de la serie y convertirse en una producción y esto me sorprendió muchísimo. El aceptar este proyecto fue uno de esos momentos importantes en los que tomas una decisión importante y es decir: voy a hacer esto realmente y me voy a meter a hacer una serie latinoamericana que nunca se ha hecho”.

En la misma línea, Camila Valero platicó a Publimetro su experiencia relacionada con cómo llegó a ser parte de “El Refugio”, serie que fue grabada en Chile. “Desde que supe del proyecto me gustó y la experiencia de ir a Chile a grabar fue muy llamativa”, dijo Valero. Durante su participación en la serie los actores se enfrentaron a varios retos y para Camila Valero el de la edad fue el más importante. “Yo tuve como reto el regresar a la edad que tiene mi personaje que es bastante más chica que yo, este fue un trabajo de regresión y de memoria. Otro reto fue el jugar con el miedo y más el jugar con el miedo a algo que ni siquiera está ahí, eso fue un gran reto”, apuntó la actriz.

“El Refugio” es una serie de Starzplay que apuesta por la ciencia ficción

En “El Refugio” los personajes se enfrentan a un enemigo invisible y esto deja varias reflexiones y de ello Camila Valero dijo, “Yo creo que el enemigo más grande en la historia y un poco en la pandemia que es lo más cercano a algo sci-fi que hemos vivido todos es la solidaridad, porque era como el pensar: o eres solidario y te guardas o eres egoísta y vas y contagias a todos”. Por su parte, Alberto Guerra comentó que “el peor enemigo de los humanos, es el propio humano” y mencionó, “Creo que eso es lo que se intenta proyectar con esta serie”.

Alberto Guerra. Alberto Guerra en "El Refugio". / Foto: Instagram.

Asimismo Guerra habló de la ciencia ficción en general y subrayó, “Algo importante que tiene la ciencia ficción y el contar historias es apelar un poco a que hay una luz al final del camino. Me refiero a que sí podemos retomar el rumbo como humanidad cuando tenemos que enfrentarnos a un mal mayor como fue la pandemia”. Es preciso agregar que Ana Claudia Talancón, Zuria Vega, Alfredo Castro y Paloma Woolrich, son otros de los actores que participan en “El Refugio”.

Camila Valero. Camila Valero en "El Refugio". / Foto: Instagram.

