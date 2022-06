Beyoncé regresa a la escena musical con su nuevo sencillo titulado Break my soul

La famosa cantante Beyoncé ha anunciado su regreso musical por medio de sus redes sociales y es que el día de hoy la artista lanzó la canción “Break my soul”, la cual sería el primer sencillo de su nuevo disco. “Renaissance” es el nombre del próximo álbum de Beyoncé y por el cual sus fanáticos ya están muy emocionados. Con un ritmo pegajoso y muy bailable regresa la reina de la música para dejar en claro que sigue creando música y no ha dejado su carrera musical del lado.

Cabe mencionar, que después de seis años Beyoncé sacará un disco nuevo ya que “Lemonade” fue el último álbum que estrenó la cantante en 2016. Por lo que se puede apreciar en “Break my soul”, “Renaissance” tiene sonidos de rap y algo de house. Ante la salida de este nuevo sencillo sus fanáticos externaron su entusiasmo con comentarios como: “Gracias por hacer música que alegra a mi corazón”, “Bienvenida de regreso reina”, y “Este será el himno del verano”.

Beyoncé regresa a la escena musical con “Break my soul”

Con este regreso no cabe duda que “Queen Bey” deja en claro que su legado musical continuará por muchos años más. Conforme con la letra de “Break my soul”, contrario a lo que las personas pensarían por el título, esta canción habla de motivación y de no dejarse derrotar por nadie. “Tú no quebrarás mi alma y se lo diré a todos”, dice una parte de la letra la cual también habla de renunciar a un trabajo que no le hace bien a una persona.

Beyoncé. Beyoncé. / Foto: Instagram.

Por último, en cuanto a la estructura y presentación de “Renaissance”, este disco tendrá varios “actos” y el primero estará conformado por 16 canciones y se estrenará el 29 de julio de este año. Como dato, a pocas horas de su lanzamiento el video oficial de la letra de “Break my soul” ya cuenta con más de 3 millones de visitas, algo que confirma que Beyoncé a vuelto a impactar a sus seguidores.

