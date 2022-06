Andrea Escalona: ¿Quién es el papá de su hijo?

Andrea Escalona sorprendió a sus compañeros del programa Hoy y al público en general al revelar que próximamente debutará como mamá, pues tiene 3 meses de embarazo. La hija de la productora Magda Rodríguez confirmó la feliz noticia junto a un video en el que mostró su tercer ultrasonido y donde aparece por primera vez su actual pareja.

“Le quiero agradecer mucho al papá, a Markiño, mejor papá no podía tener mi bebé, a mi tía que ha sido mi mamá desde que no está Magda, a mis niñas, a Pau y a Nati, a mis hermanas, a mi papá que es mi mejor amigo, a la familia de Marco y a todos ustedes, los amo mucho”, comentó durante la emisión matutina.

Durante el video que se compartió por el canal de Las Estrellas de Televisa, que puede verse en este clic se presentó a Marco, su pareja al acompañarla durante el ultrasonido.

Andrea Escalona. La conductora presenta al padre de su primer hijo. (Foto: Instagram.)

¿Quién es el padre del hijo de Andrea Escalona?

Se conoce muy poco de la pareja de la conductora de televisión, quien poco aparece públicamente junto a ella.

El 14 de enero de 2021, Andrea Escalona compartió en entrevista con Mara Patricia Castañeda que sostenía una sólida relación con un hombre ajeno al medio artístico.

“Soy como de mis cosas para mí y mi novio es para mí, y más si no está en la tele, en todo este rollo, y me encanta que no, que haga sus cosas... Compartimos algo juntos, pero también tenemos individualidad, creo que eso es bien importante; nos estamos redescubriendo como pareja, acompañándonos y le agradezco mucho este momento difícil”, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

