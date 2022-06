Lenin Ramírez está cumpliendo su sueño de hacer música con sus ídolos

Fue en 2015 cuando Lenin Ramírez, originario de Culiacán, Sinaloa se lanzó al mundo de la música y desde ese año su carrera musical ha ido en ascenso. Y en tan solo siete años, Lenin ha logrado posicionarse como uno de los representantes del género regional mexicano. Actualmente, el artista sigue celebrando el éxito de su sencillo llamado “Se Acabó” en el cual colaboró con Fuerza Regida. A siete meses del estreno de esta canción el video musical ya cuenta con más de 25 millones de reproducciones en YouTube.

Te puede interesar: Lista de nominados al Premio Lo Nuestro 2022

En entrevista con Publimetro Lenin Ramírez compartió, “Se Acabó fue una colaboración que se dio de manera muy orgánica porque conocí a los muchachos y les presenté el tema. Esta es una canción de desamor y la verdad ha sido un gran éxito y estoy muy contento del resultado de este tema y de que la gente la ha apoyado”. Asimismo, Lenin externó que el hecho de que su música sea bien recibida por el público significa que “está haciendo bien las cosas y que va por buen camino”, en cuanto a su carrera musical.

Lenin Ramírez quiere seguir creciendo musicalmente y colaborando con sus ídolos

“Eso es la Riqueza” es otra de las canciones más recientes que el artista lanzó junto con “La Adictiva” y de ello mencionó, “Para mí fue un honor muy grande porque me hablaron para invitarme y yo he sido fanático de ellos desde hace muchos años. La Adictiva fue quien me invitó a hacer esta colaboración y me emocioné mucho cuando me dijeron que querían hacer un corrido ya que ellos se dieron a conocer por hacer puras canciones románticas”. El cantante explicó que “Eso es la Riqueza” es un corrido diferente debido a que “tiene una temática constructiva”, porque habla de que la riqueza no se trata de tener mucho dinero sino otras cosas esenciales como el amor, la felicidad y la salud.

Lenin Ramírez. Lenin Ramírez. / Foto: Instagram.

Finalmente, el cantante de 33 años dijo que “todo se lo debe sus fanáticos” y confesó, “Estoy muy agradecido con el público y yo solamente soy un simple ser humano al que le gusta lo que hace que es cantar, grabar, colaborar y estoy cumpliendo mi sueño realmente de compartir con mis ídolos. Muchos de los artistas con los que he grabado antes de ser mi amigos eran mis ídolos y finalmente estoy bien feliz de poder colaborar con ellos”.

Lo más leído en Publimetro