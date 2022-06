Siddhartha hace una reflexión sobre la etapa que vive como músico y papá

Siddhartha se encuentra en una nueva etapa, tanto en lo profesional como lo personal. El músico tapatío presenta en vivo su sexto álbum titulado 00:00, con el cual está por una extensa gira que ya lo llevó a Estados Unidos, ahora está en México y se aproxima Sudamérica.

00:00, es el sexto disco en su carrera, pero señaló que lo siente como el primero, ya que marca un comienzo tanto en lo musical, como en lo personal.

“Después de que hicimos este gran paro durante dos años, el regreso tuvo ese impulso de recuperar la libertad. El disco lo mostramos en el 2021 y este año se activaron los conciertos. Este disco y la gira me han brindado la posibilidad de explorar otras facetas, porque jugamos con varios instrumentos. Me imagino que -al final- es como información que tengo de mis influencias, que el mariachi no es la música que reproduzco día a día, pero que tengo en mi subconsciente y no es que yo levante la mano del regional mexicano, pero mi música tiene el mismo esqueleto que fusiona otros elementos que nacen por las inquietudes de experimentar”, compartió el músico que se encuentra en Guadalajara.

Siddhartha. El músico y compositor compartió cómo es estar bajo los reflectores por su relación con Yuya. (Foto: Gabriela Acosta.)

Siddhartha ofrecerá su primer concierto en un auditorio de casi diez mil personas en su tierra natal.

“Al estar en casa tenemos todas las libertades de poder hacer algo más holgado. Vamos a hacer también ese esfuerzo en los dos shows del Palacio de los Deportes (Ciudad de México) y en Monterrey. Pero al estar en cada hay mucha gente cercana y es una fecha muy importante, porque mas allá del dicho que nadie es profeta en su tierra, si creo que Guadalajara es una ciudad que me encanta y extraño, porque vivo en Cuernavaca”, añadió.

El cantautor afirmó que su proyecto aún es muy joven, “la composición es un ejercicio más de improvisación que de planeación. Estoy como haciendo un clic en el botón de ‘reset’, como de borrón y cuenta nueva con este sexto disco; ahora vamos a una segunda etapa que me tiene muy emocionado. Vamos a Buenos Aires en julio para abrirnos un nuevo camino”.

Siddhartha, Yuya y Mar

Desde que comenzó su carrera, Siddhartha, se había mantenido en la oscuridad, alejado de noticias que no fuera exclusivamente de su música; ahora tras su relación con la youtuber Yuya y la llegada de su hijo Mar, las cosas han cambiado, pero adelantó que tienen claro lo que quieren para se pequeño bebé.

Siddhartha y Yuya dejan claro que su hijo no es un instrumento de publicidad Siddhartha y Yuya dejan claro que su hijo no es un instrumento de publicidad

“La verdad es que al principio estuvo un poco raro, creo que nadie está preparado para que tu vida, las cosas que vives en el día a día se conozcan públicamente y es desconcertante al principio, pero después siento que lo veo con normalidad, siento que finalmente mi chica y yo so somo como propensos a provocar lo que la gente habla de nosotros, solo los que alcanzamos a compartir”, señaló.

“Ambos nos concentramos en los que nos correspoende, siento que el 90% de las cosas que se dicen de mi es por mi trabajo, pero lo vivo bien. No soy mucho de redes sociales, no me da la vida para eso, poco veo y de poco me entero”. — Siddhartha

Libertad para su familia

“Mar no tiene porque cargar con una responsabilidad de nada, digamos que mientras él no decida abrir su Instagram, nosotros no lo vamos a hacer (risas), eso es lo que cuidamos”.

“Claro que nos gusta compartir cosas también humanamente de lo que nos hace felices y compartir lo que vivimos, pero de una manera que nuestro hijo no sea un instrumento de publicidad”.

“Todo se me juntó... el trabajo y la paternidad, por lo que en mi vida se triplicaron las emociones, pero lo veo como una bendición”.

También puede interesarte: Yuya rompe récord en Youtube con un video dedicado a Mar

Siddhartha por México

Guadalajara. 24 de junio, Auditorio Telmex.

Monterrey. 10 de septiembre, Auditorio Citibanamex.

Ciudad de México. 1 y 2 de septiembre, Palacio de los Deportes.

Recomendación en Publimetro TV: