Estudiantes de universidad privada aseguran que Salinas de Gortari fue el primer presidente de México

¿La escuela hace al alumno? En una trivia de preguntas de conocimiento general de la cuenta de Sebastián Mariscal en Tiktok, alumnos de una universidad privada participaron respondiendo preguntas de historia de México.

Algunas respuestas denotaban que no existe relación entre el conocimiento y el dinero, por lo que egresar de una escuela privada con colegiaturas que van de 160 a 180 mil pesos por semestre, no asegura ser una persona culta.

Los alumnos de la Anáhuac desconocían quién fue el primer presidente de México, por ejemplo, dando respuestas como ‘Benito Juárez’ o ‘López de Santa Anna’, aunque la respuesta más sorprendente fue ‘Salinas de Gortari’, siendo la respuesta correcta es ‘Guadalupe Victoria’.

Durante el video, el entrevistador les cuestiona sobre el año del descubrimiento de América, ‘1415′, ‘1521′, ‘1512′, fueron algunas de las respuestas, siendo en 1492 cuando ‘La Pinta’, ‘La Niña’ y ‘La Santa María’ tocaron tierra en nuestro continente.

El video se viralizó rápidamente, evidenciando la ignorancia de los universitarios y los usuarios reaccionaron diciendo: “Yo estudio en el TEC y no me las sabía, no se sientan mal”; “Qué pidan su reembolso”; “Y tanto que pagan los papás de colegiatura”; “Como en toda escuela hay de todo, pero tremendas colegiaturas... deberían estudiar un poco más estas nenas”; “No puede ser, es cultura general, por dios”; “Son de Insurgentes Sur”.

