El amor es la fuerza más poderosa que hay en el mundo, Alan Sommer y Morganna Love presentan a(more)

Los cantautores mexicanos Alan Sommer y Morganna Love, se encuentran a un par de días del estreno oficial de su más reciente sencillo titulado a(more), una canción que se inspira en el amor y cariño de conocer a una persona especial “El demo era otra cosa completamente diferente, pero la letra es escrita por lo dos, la grabamos y fue mágico, Morganna es familia para mí”, señaló Alan Sommer.

Alan Sommer y Morganna Love presentan el sencillo 'a(more)'. / Foto: Cortesía

Por otro lado, los cantantes comentaron que se conocieron en una campaña específicamente para PRIDE, realizada dos años atrás “Desde que nos vimos, hubo esa química y vibras, creemos que ya nos conocíamos de vidas pasadas, desde ese momento no nos separamos, la música tiene que estar llena de amor y nuestra comunidad, tiene que ver el amor como el arma más importante”, compartió Morganna Love.

Morganna y Alan señalaron que a(more) es un logro y más aún porque será lanzada en PRIDE por lo que compartieron un cacho de la letra “Tú luz siempre ha estado en mí, aún lejos te puedo sentir, tú voz no me sabe mentir, tú magia no sabe fingir”, cabe recalcar que Morganna se inspiró en Alan cuando escribió esta parte.

“Para mí PRIDE es una oportunidad muy grande de visibilidad, es recordar, y agradecer y darse cuenta que no viene de a gratis y tenemos ese momento de ver que nos conectamos mediante el amor”, compartió Alan Sommer, en el caso de Morganna Love “Es amor, es celebrar, es conmemorar, es seguir luchando porque no todos gozamos de los privilegios, sigo aquí y sigo viva, es seguir luchando por los derechos a la salud, aun nombre, a los derechos laborales, recordar que no solo somos un mes, todos los días luchamos por una vida digna”.

Ambos artistas, mencionaron que ‘El amor es la fuerza más poderosa que hay en el mundo’, y el mensaje del tema a(amore) es “Es darnos el permiso de vivir más y lo importante es vivir nuestras vidas con amor, con amor propio, amor a la gente cercana, amor a lo que hacemos, que siga esa chispa en el amor, e invita a las personas a aceptar que también se vale enamorarse”.